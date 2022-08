Fallece a los 50 años Georgios Dimitropoulos, agente de jugadores

Luto en el mundo del baloncesto. El agente griego Georgios Dimitropoulos falleció a los 50 años tras una larga enfermedad. Uno de los hombres fuertes de Octagon, una de las empresas que más jugadores controla en el mercado europeo y que él lanzó, realizó numerosas operaciones con el Unicaja en las últimas décadas. Una de las más sonadas fue la llegada de Printezis, cuya carrera tuteló junto a la de otros grandes jugadores griegos, como Papaloukas o Zisis. También guió los pasos de Giannis Antetokounmpo hasta la NBA. Numerosas muestras de condolencias llegaron a través de las redes.

"Los directores senior y toda la red de Octagon Europe están devastados al informar que nuestro querido amigo, socio, mentor, el fundador de Octagon Europe, Georgios Dimitropoulos ya no está con nosotros. Después de 2,5 años de dura batalla, lamentamos la pérdida de un hombre único, talentoso, pionero en lo que hacía y una verdadera inspiración para todos los que tuvimos la suerte de asociarnos con él.Prometemos continuar lo que primero imaginó y luego realizó con la misma determinación y basados en los mismos valores que Georgios vivió su vida. Nuestro amor va para su hermosa esposa y sus dos increíbles hijos con nuestra promesa de que su legado será honrado para siempre. Hasta luego, hermano", era el comunicado de Octagon Europe.

The senior directors and the whole network of Octagon Europe are devastated to inform that our beloved friend, partner, mentor, the founder of Octagon Europe Georgios Dimitropoulos is no longer with us (1/2) pic.twitter.com/yDiL0iS9qG