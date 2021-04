Fallece Miguel López Abril, ex jugador del Caja de Ronda

El Barcelona anunció el fallecimiento de Miguel López Abril (Hospitalet, 1954) a los 66 años, que fuera jugador del Caja de Ronda desde 1981 a 1983. Baloncestista del club catalán desde 1972 a 1979, después fue a Manresa dos temporadas antes de recalar en Málaga en los primeros tiempos de la entidad cajista. Después acabaría en Joventut y Caja Álava. Internacional absoluto y en categorías inferiores, ganó dos Copas del Rey con el Barcelona.

Base alto para la época (1.85 metros), fue uno de los mejores de país en los 70 y los 80, llegando a disputar las primeras temporadas de la ACB. Salió por primera vez de Cataluña para venir a Málaga, al Caja de Ronda otros dos años, hasta 1983. “Fue fenomenal aquello. Visto con el tiempo, me tenía que haber quedado más tiempo allí, pero, claro, eso nunca se puede saber”, decía en una entrevista con Basket Lover años atrás. Jugó dos temporadas claves en la consolidación del club en la élite, con el debut en la Copa del Rey y en Primera Nacional. Estuvo a las órdenes de Ramón Guardiola, José María Martín Urbano y Moncho Monsalve, con compañeros como Paco Alonso, Rafa Pozo, Pedro Febles, Emilio Nicolau, Jaime Solsona y Herminio San Epifanio (Epi I), Luis María Prada, Ángel Navarro y los primeros americanos de la historia del club, John Stroud y Ron Charles.

Después, recordaba en aquella entrevista, pasó una temporada también “excelente” con el Joventut (“me llamó Aíto y estuvimos fenomenal”) y cerró en la 84-85 en Vitoria. “Era un buen club, pero tuve problemas de pubis y ya decidí dejarlo después de aquello. Creo que era sobre todo un buen pasador y que me gustaba controlar el juego. Pero hacía más cosas en el vestuario. Siempre le decía a los compañeros que teníamos que estar unidos pese a que no estuviésemos de acuerdo con el entrenador algunas veces, que no podíamos tirar por tierra todo el trabajo", se definía como jugador.

Lamentem la mort de Miguel López Abril, que va ser jugador i entrenador de les categories inferiors del Barça. Descansa en pau, MiguelitoNos ha dejado Miguel López Abril, que fue jugador y entrenador formativo del Club. Descansa en paz. — Barça Basket (@FCBbasket) April 11, 2021

López Abril se especializó en su época de entrenador en la formación de jugadores. Por sus manos pasaron en la cantera del Barça, por ejemplo, quizá los tres mejores jugadores de la historia de este país, Pau y Marc Gasol y Juan Carlos Navarro. Descanse en paz.