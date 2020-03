Fechas y horarios de los cuartos de final de la Eurocup para el Unicaja

Una vez acabado el Top 16 de la Eurocup 2019/20, la Euroliga dio a conocer los horarios de los cuartos de final de la competición. Como toda la competición, los encuentros serán retransmitidos por DAZN, plataforma de OTT que ofrece todos los partidos de la competición.

La duda a día de hoy es si habrá público en el estreno de los cuartos, el próximo martes 17 de marzo, a las 20:45 horas ante el Umana Reyer Venezia. La deriva de los acontecimientos relacionados con el coronavirus dan cada vez más indicios de que el factor cancha se diluirá y que no podrá haber público en el Carpena. Es seguro que no habrá gente el 20 de marzo, en el segundo encuentro, en el Palasport Talercio, a las 19:15 horas. Las autoridades italianas han sido concluyentes y hasta el 3 de abril no habrá partidos con público, como poco. El hipotético tercer partido sería en Málaga el 25 de abril (20:45 horas también).

El Unicaja ha luchado durante toda la competición para tener este factor cancha que ahora se puede perder. Se jugaría en el Carpena, pero en un ambiente helado. Es algo que vivió el Valencia este jueves ante el Armani Milano en la Euroliga. La situación es idéntica, un equipo de la zona roja italiana jugando en España. Las autoridades ordenaron jugar sin gente pese a que la Euroliga había dado el visto bueno. Será la Consejería de Salud andaluza, en connivencia con el Gobierno de España, quien permita o impida que haya gente según las indicaciones sanitarias. La cantidad creciente de casos de coronavirus que se van dando en Málaga no ayuda al optimismo.

Martes 17 de marzo

18:30 Mónaco-Segafredo Virtus Bolonia

20:00 Promitheas Patras-Tofas Bursa

20:30 Partizán Belgrado-Unics Kazan

20:45 Unicaja Málaga-Umana Reyer Venezia

Viernes 20 de marzo

17:30 Unics Kazan-Partizón Belgrado

18:00 Tofas Bursa-Promitheas Patras

19:15 Umana Reyer Venezia-Unicaja Málaga

21:00 Segafredo Virtus Bolonia-Mónaco

Miércoles 25 de marzo (si son necesarios)

18:15 Promitheas Patras-Tofas Bursa

18:30 Mónaco-Segafredo Virtus Bolonia

20:30 Partizan Belgrado-Unics Kazan

20:45 Unicaja Málaga-Umana Reyer Venezia