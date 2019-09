Caras felices para los jugadores del Unicaja que intervinieron en la jornada de Mundial en China. Cada uno en sus coyunturas. Protagonismo para Melvin Ejim en un partido que valió a Canadá para meterse virtualmente en el Preolímpico tras pasar por encima de Jordania (126-71) y menos vuelo para Axel Toupane en una contienda de poder a poder en la que Francia venció a Lituania (78-75) para llegar a cuartos de final.

Ejim estuvo 18 minutos en pista, en los que metió 13 puntos (3/4 en tiros de dos, 1/1 en triples y 4/4 en tiros libres), repartió tres asistencias y cogió dos rebotes para un total de 20 de valoración. El equipo canadiense cerrará el torneo ante Alemania el próximo lunes. Después quedará liberado para venir a Málaga por primera vez desde que fichó. El máximo anotador del partido fue el ex cajista Kyle Wiltjer, con 29 puntos.

Mientras, el francés Axel Toupane estuvo siete minutos en el parqué en la apurada victoria francesa ante Lituania. No anotó (0/1 en triples) y cogió dos rebotes. No hubo buen parcial con él en pista (-13), pero su equipo sacó adelante un duelo que deja fuera a Lituania de la pelea por las medallas y la condena al Preolímpico. No tuvo un gran día el canterano cajista Domantas Sabonis, que hizo siete puntos (3/9 en tiros de campo), seis rebotes y cuatro asistencias.

Toupane, de esta forma, estará compitiendo como mínimo hasta el próximo sábado y le quedan aún cuatro partidos, por lo que tardará aún en llegar a Málaga. El siguiente duelo será este lunes ante Australia para el primer puesto del grupo y, en teoría, evitar a EEUU en cuartos de final.