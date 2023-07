Fichajes ACB: Khalifa Diop, Mike Tobey, Alex Renfroe, Nico Brussino...

El mercado de ACB no da un solo respiro. Grandes movimientos que se han producido en las últimas horas y que afectan a grandes equipo, no solo ese fichaje de Kameron Taylor por el Unicaja. Este viernes se confirmaba la llegada de Khalifa Diop al Baskonia, procedente del Gran Canaria, secreto a voces desde hace semanas que se hizo oficial después de abonar su cláusula de rescisión. Además, entre otras operaciones que han cristalizado, Emir Sulejmanovic ficha por Casademont Zaragoza; talento balcánico suman los maños, su segunda incorporación del verano.

Alex Renfroe llega al Bilbao Basket

El jugador estadounidense con pasaporte bosnio Alex Renfroe (EEUU, 1.91, 37 años) firma con Surne Bilbao Basket por una temporada. El jugador llega procedente de Coviran Granada, conjunto con el que ha disputado los 34 partidos ligueros del pasado curso promediando 9.9 puntos, 5.2 asistencias y 13.1 de valoración en 27 minutos de juego. Su promedio en pases a canasta le convierte en el quinto mejor de la temporada regular 22/23.

Base de experiencia contrastada, Renfroe suma un total de 162 partidos en la categoría, la mejor de ellas en BAXI Manresa promediando 14.2 puntos y 6.1 asistencias por encuentro. Previamente, el jugador había pasado por Laboral Kutxa Baskonia en la 13/14 y Barcelona Lassa en la 16/17. En la 20/21 fue doble campeón de la BCL como base del San Pablo Burgos.

Mike Tobey se marcha del Barça, rumbo Belgrado

Mike Tobey no seguirá en el Barça. El Club le desea mucha suerte en el futuro, tanto a nivel personal como profesional. Mike Tobey finaliza su estancia en Barcelona con un total de 58 partidos disputados en todas las competiciones: 22 de Liga Endesa, 31 de Euroliga, 1 de Copa del Rey, 2 de Supercopa Endesa y 2 de Liga Catalana. Tobey, que ha disputado minutos tanto de '4' como de '5', deja al Barça con una Liga Endesa en su palmarés. Firma por el Estrella Roja de Belgrado.

Mismo camino de Rokas Giedraitis

El jugador lituano, capitán en esta última temporada, y la entidad de Zurbano terminan su relación después de tres temporadas. Saski Baskonia y Rokas Giedraitis separan sus caminos tras finalizar la relación contractual que les unía. Han sido tres temporadas en las que el exterior de Tauragè ha disputado un total de 211 partidos, 114 de Liga Endesa y 97 en la Turkish Airlines EuroLeague. Giedraitis ha promediado 10.4 puntos, 5.9 rebotes y 13.5 créditos de valoración en esta última campaña en la máxima competición del baloncesto europeo. En Liga Endesa, Rokas ha firmado 10.8 puntos, 5 rebotes y 12.4 de valoración en la temporada 22/23. Llega a Belgrado.

Nico Brussino seguirá en Gran Canaria

Nicolás Brussino (Cañada de Gómez, 1993) ha alcanzado un acuerdo con el Dreamland Gran Canaria para seguir vinculado a la entidad amarilla hasta la temporada 2024-25 con opción a otra más. Brussino, pieza clave en el título de EuroCup, fue el mejor jugador amarillo en valoración en Liga Endesa, con promedios de 11,0 puntos, 4,6 rebotes, 2,6 asistencias y un 45% de acierto en triples. Para la historia quedó su exhibición en la Jornada 19 ante Unicaja, firmando 35 puntos y 9 rebotes para 49 de valoración.

Máximo Fjellerup renueva con Girona

Máximo Hugo Fjellerup (Tres Arroyos, Argentina, 1997) ha llegado a un acuerdo de renovación con el Bàsquet Girona para la temporada 2023-24 para estar bajo las órdenes del equipo dirigido por Salva Camps. Fjellerup llegó en enero de 2022 a Girona, procedente del Palmer Alma Mediterránea de Palma, para reforzar al equipo en su última temporada en LEB Or. Fue uno de los artífices del ascenso a la ACB. Esta temporada ha disputado 33 partidos con una media de 17 minutos por partido. Con esta renovación, Maxi Fjellerup se une a las de Jaume Sorolla y Èric Vila ya las llegadas de Stefan Dordevic y Juani Marcos. Quino Colom tiene contrato con el club para la próxima temporada.

Juan Fernández, nuevo fichaje en Lugo

El CB Breogán ha llegado a un acuerdo para la incorporación del pívot argentino Juan Francisco Fernández (Santa Fe, Argentina 21 de noviembre de 2002). Juan Fernández se inició en el baloncesto en el Club Atlético Unión de su ciudad natal, formando parte desde muy joven de los combinados nacionales argentinos, y siendo convocado por la selección absoluta en las últimas ventanas FIBA. En 2019 llegó a Fuenlabrada donde amplió su formación desde el equipo junior hasta formar parte de la plantilla de Liga Endesa. Es un pívot grande y móvil que puede ocupar cualquiera de las dos posiciones interiores. La pasada temporada promedió 6,5 puntos y 2,9 rebotes con Carplus Fuenlabrada en 27 partidos.