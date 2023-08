Fichajes ACB: Roko Prkacin, Jordan Howard, Andrew Goudelock...

Otro día donde ha habido movimientos en Liga Endesa, además con nombres de gran nivel y que han tenido un buen rendimiento en la competición. Mercado cerrado para una mayoría de clubes, no parece el caso del Unicaja, donde se espera algo de ajetreo en los próximos días. Según apuntaron algunos medios este viernes, Jabari Parker ha pasado un reconociento médico con el Barcelona y su fichaje por los azulgranas estaría al caer, todavía no es oficial y está a la espera de ese OK en los chequeos, jugador muy castigado por las lesiones desde que fue drafteado en el 2014, en el segundo puesto. Sería el recambio natural de Nikola Mirotic, oficialmente nuevo jugador de Olimpia Milán.

Roko Prkacin ficha por el Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria añade a su juego interior a Roko Prkacin (Zagreb, 2002). El jugador, a pesar de su corta edad, cuenta con una dilatada experiencia. Comenzó su carrera en su país natal, en las categorías inferiores del KK Cibona. El de Zagreb llegaría al primer equipo con tan solo 15 años de edad después de un breve paso por el KK Rudes. Desde muy joven demostró grandes cualidades, siendo un jugador prometedor en su equipo y en las categorías inferiores de la selección de Croacia.

Roko Prkacin obtuvo grandes números durante su estancia en la Cibona. En la temporada 2020/21 llegó a promediar 13.3 puntos, 6.8 rebotes y 4.9 asistencias en la AdmiralBet ABA League, siendo su mejor campaña a nivel individual. La temporada siguiente, el croata volvió a cuajar un gran año, con una media de 9.1 puntos, 5.2 rebotes y 1.5 asistencias por partido. Su buen nivel le llevaría a jugar en el Bàsquet Girona de la mano de Aíto García Reneses.

El ala-pívot logró adaptarse a la Liga Endesa y se convirtió en una pieza importante en el conjunto catalán, terminando el curso 2022/23 con 6.5 puntos, 3.7 rebotes y 0.3 asistencias, y siendo uno de los candidatos a Mejor Joven de la competición. Esto parece que descarta el fichaje de Rubén Guerrero, relacionado con el Granca en los últimos días.

Andrew Goudelock, a Morabanc Andorra

El nuevo jugador del MoraBanc Andorra nació en Stone Mountain, en el estado de Georgia, y llega procedente del Surne Bilbao Basket, donde ha jugado las últimas dos temporadas. También bajo el nombre de “Mini-Mamba”, Andrew Goudelock (34 años, 191 cm) es un jugador con una dilatada experiencia después de jugar en la NBA (Los Angeles Lakers y Houston Rockets) y en algunos de los mejores equipos del panorama europeo (Fenerbahce Ülker, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano, etc…). Desgraciadamente, Goudelock estuvo apartado de las pistas la última temporada a causa de una grave lesión en un partido de preparación con el equipo vasco.

El GM del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, afirma que "Andrew Goudelock es un jugador con mucha experiencia y el que creemos que tendrá un buen proceso de adaptación" y lo completa asegurando que "Este proceso es un hecho importante teniendo en cuenta con las circunstancias en las que llega. Su experiencia y habilidad anotadora serán de buena ayuda para el equipo” .

Firma por dos meses con opción hasta final de temporada. El objetivo de su llegada es reforzar al equipo de Natxo Lezkano en el arranque de este curso, donde Jerrick Harding continuará sometido a su tratamiento médico y en lo que se espera que Chris Czerapowicz continúe avanzando favorablemente en su recuperación.

Jordan Howard firma por el Obradoiro

El Monbus Obradoiro y Jordan Howard han llegado a un acuerdo para su contratación para la temporada 2023/24. Este escolta estadounidense con ascendencia puertorriqueña de 1,80 metros y 27 años procede del Napoli Basket, con el que ha promediado en la pasada Lega 13.4 puntos (45.2% en tiros de dos, 40.1% en triples y 87.1% en libres), 1.6 rebotes y 2.5 asistencias en 25.7 minutos.

Internacional Absoluto por Puerto Rico, también pasó anteriormente por los Raptors (2018/2019) tras concluir su etapa universitaria en los Bears de la Universidad de Arkansas Central, siendo elegido en su última temporada (2017/18), Jugador del Año de su Conferencia.

“Con la incorporación de Howard añadimos a un buen tirador de larga distancia que también aportará en la generación de juego para sus compañeros. A pesar de ser un debutante en la Liga Endesa cuenta con experiencia sobrada en el baloncesto europeo”, afirma el director deportivo del club, Eduardo Pascual.

Keye Van der Vuurst, a Zunder Palencia

Keye van der Vuurst de Vries (Rijswijk, 29-12-2001) se incorpora al nuevo Zunder Palencia, que ya apura la cuenta atrás de cara al inicio de su pretemporada. Un joven jugador neerlandés de 1,91 de altura que acumula una importante experiencia profesional. Procede del BC Oostende belga, con el que ha jugado los cinco últimos cursos.

Simultáneamente ha disputado las cuatro últimas ediciones de la Basketball Champions League (BCL). En la 2022-23 promedió en la BNXT League belga-neerlandesa 7,6 puntos, 2,3 rebotes y 5,8 asistencias. En la competición continental firmaba 7,7 puntos, 2,9 rebotes y 6,4 asistencias. Un año antes fue el MVP de la final liguera.

Fue el debutante más joven de la historia de la selección neerlandesa (lo hizo con 16 años), con la que se encuentra concentrado de cara a la disputa del Torneo de Preclasificación Olímpica.

Un base de gran proyección, notable defensor, con destacada visión para el pase y un buen lanzamiento de tres puntos.