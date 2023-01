Fichajes en ebullición en la ACB: Shannon Evans, Tyson Pérez, Iván Cruz, Pavel Savkov...

El mercado ACB está en ebullición en las últimas horas. El Unicaja ya estuvo activo para paliar la baja de Augusto Lima y cerró la contratación de Yankuba Sima, pero los rivales también se refuerzan en un momento clave de la temporada.

El base estadounidense Shannon Evans ha sido traspasado por el Real Betis Baloncesto al Valencia Basket "atendiendo a la petición del jugador", informó el club bético, que agradeció "efusivamente los servicios prestados" por el jugador en su temporada y media en la entidad.

Evans, que llegó al Betis en 2021, se marcha tras disputar 48 partidos oficiales con la elástica verdiblanca "en los que ha sido fundamental con sus puntos y asistencias para la permanencia del club hispalense, llegando a conseguir el MVP del mes de mayo y liderando el ránking de puntos de la Liga Endesa", destaca el club bético

"A Shannon le ha llegado esta oportunidad de dar un salto en su carrera y de poder disputar la máxima competición continental, la Euroliga, y atendiendo a su petición para el traspaso hemos hecho un esfuerzo entre las tres partes para cumplir el deseo del jugador, que no era otro que continuar su carrera en el Valencia Basket, club al cual le agradecemos el trato exquisito durante estos días de negociación", afirmó el presidente, Fernando Moral.

El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, se mostró muy satisfecho por el fichaje de Shannon Evans, destacó que se trata de un jugador “muy desequilibrante” y con capacidad de pase y avisó que su papel será diferente al que tenía en el club andaluz.

“Seguro que tendrá un rol diferente. Es un gran jugador, muy desequilibrante pero es capaz de pasar el balón y de hacer jugar. Tiene físico para jugar a un ritmo alto”, señaló el técnico, que dijo que en principio no jugará aún en el encuentro de este jueves en la Euroliga ante el Partizan.

“Esperemos que se adapte lo antes posible. Vamos a ver cuándo está preparado, en principio hasta que no esté no va a entrar porque es más importante el juego del equipo”, señaló. El entrenador no se mostró preocupado por el hecho de poder llegar a tener a seis bases sanos. “Igual dentro de cuatro semanas estamos todos o nos faltan tres, iremos viendo”, apuntó.

Mientras, el Real Betis Baloncesto y el MoraBanc Andorra han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Tyson Pérez por el conjunto verdiblanco. Pérez (Santo Domingo, 29/01/96) llega procedente del Morabanc Andorra, previo paso este curso por una cesión en el BAXI Manresa, equipo con el que ha disputado la Basketball Champions League y la Liga Endesa, promediando 17 minutos, 6 puntos y 4,3 rebotes en sus 10 partidos disputados.

El nuevo jugador verdiblanco (2,02 m.) debutó en Liga EBA en 2014 en las filas del Santo Domingo Betanzos, pero sería en 2017 tras una gran temporada en el Eurocolegio Casvi cuando llegó su oportunidad en LEB Plata gracias al Real Canoe, club con el que acabaría subiendo a LEB Oro.

Su oportunidad en Liga Endesa llegaría en el curso 2019/20 gracias al Morabanc Andorra, que lo firmó tras su consolidación en LEB Oro y el MVP de la temporada. Los buenos números de Tyson en su primera experiencia en ACB le hicieron debutar con la selección absoluta de España en noviembre de 2020, fecha de una de las ventanas.

Por otras parte, el Baskonia y el Fuenlabrada anunciaron este martes un acuerdo para interrumpir la cesión del canterano azulgrana Pavel Savkov al club madrileño.

El ruso comenzó la temporada en el equipo madrileño, en su primera experiencia en la Liga Endesa, pero ha concluido su vinculación antes de lo estipulado. Disputó 11 encuentros con un promedio de menos de cinco minutos por duelo en los que firmó 1,2 puntos.

Su mejor partido fue ante el Lenovo Tenerife en el que anotó 8 puntos con dos triples, en un partido correspondiente a la décima jornada de liga ACB. El canterano baskonista ha regresado, a Vitoria donde ya trabaja dentro de la estructura del club baskonista.

Igualmente, el Lenovo Tenerife e Iván Cruz han llegado a un acuerdo para desvincularse. "El club canarista le agradece su aportación durante el tiempo que ha estado en la Isla y le desea la mejor de las suertes para su futuro, tanto a nivel personal, como en su próximo destino profesional", decía el club canario, que ficha por el Casademont Zaragoza.