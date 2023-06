Fichajes Unicaja: La última hora con Tyson Carter, Will Thomas y Augusto Lima

Los tres únicos jugadores que no han firmado su renovación con el Unicaja son Tyson Carter, Augusto Lima y Will Thomas. Las dos primeras se dan por hechas y la tercera es la que baila un poco. Antonio Jesús López Nieto estuvo en Zona Verde de 101 TV y habló sobre la situación de los tres jugadores cajistas para la próxima temporada.

"Creo que van en un camino correcto. Carter es un tema que ya pasó el año pasado. Pequeños datos de cambio de moneda, por ejemplo, a veces el rizar el rizo de los agentes. Pero si das a uno tienes que dar a todos. Hasta que no se firma no está hecho, pero no debe haber ningún problema. Con Will hablé con Juanma e Ibon, saben la frontera económica del acuerdo. Si llegamos en esos límites, perfecto. Si no, ellos saben y tienen más opciones. Hasta donde llegamos, no hay bulla ninguna. Vamos a dejar algo para el verano. El año pasado por esta etapa llevábamos sólo tres fichajes y habíamos acabado un mes antes. Ahora nos queda concretar uno, más Lima, que va a seguir sí o sí", explicaba López Nieto, que decía que "vamos a tener un roster de 14 porque tienen que salir varios. Nos hemos olvidado de Yannick o Rafa Santos".

"Lima lo cerró todo Juanma con el agente, es un tema formal. Es uno de los nuestros, cuando se recupere se tendrá que ganar los años venideros. Vino aquí, hizo una apuesta, nosotros por él. Fue mala suerte. Es elegante por parte del club protegerlo, como hicimos con Micheal Eric. Se quedó en Málaga haciendo recuperación y estaba el otro día viendo el partido ante el Barcelona, como Francis. Eso es muy bueno, que gente que estaba en el proyecto anterior se identifique. Lima es de los nuestros, en los acuerdos es importante que las dos partes se beneficien. Augusto nos dará momentos muy grandes. Hay que ser prudentes, los médicos dijeron de 10 a 12 meses. No hay que correr. Micheal Eric empezó en enero, 11 meses después. El baloncesto ha cambiado, hay jugadores con 37 y 40... Me da igual que juegue 15 días antes o después. Barreiro tiene una cláusula que teníamos oportunidad de ejecutar, él también la tenía... Jonathan es un chico extraordinario. El trabajo y entender lo que tiene cada uno que hacer es clave. Él tenía su interés por demostrar e igual no había sabido leer cuál era el rol del equipo, sus necesidades, ahora sí sabe que su labor es muy importante. En la final de Copa, por ejemplo, fue clave".

Relación con los agentes

"Me van conociendo, es una jungla importante. Los agentes mueven muy bien el mapa, son gente muy lista. Si soy de El Perchel, ellos son de barrios muy significados de sus ciudades. Saben las necesidades de cada uno", señalaba el presidente cajista sobre su relación con los representantes.

Y también pensaba López Nieto que "los clubes no tenemos un proyecto común, falta en la ACB. Siempre digo que somos rivales de ellos dos horas. Somos partners y tenemos que ir a una. Eso no ocurre. Se preocupa del arbitraje y demás, pero no del puro negocio. Para tener estabilidad no puede ser que el equipo que gana opte por retirarse de la mejor competición de Europa. Eso es importante. Pardillo no me he sentido, ellos tienen ellos una escala y estamos en el quinto o sexto puesto. Los presupuestos son difíciles de sostener. Sí he notado que la temporada pasada tenía la sensación la gente de que nos iba a ganar. Ahora somos muy respetados, pero eso se lo han ganado los jugadores en la cancha. Hemos ganado 24 partidos en ACB. Llegamos al Palau y yo notaba en el entorno que nos tenían un respeto. Había cierto nerviosismo. Ellos se jugaban más que nosotros, la responsabilidad era más fuertes".