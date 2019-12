Darío Brizuela no llega a territorio desconocido. En selecciones o clubes ha coincidido con Alberto Díaz y Jaime Fernández, también puntualmente con Rubén Guerrero. “Nos une una buena relación. Él ya estaba asentado en el primer equipo cuando yo llegué. Me fijé mucho en él, me apoyé mucho en él para acostumbrarme a jugar en la élite. Tengo mucho respeto hacia él. Estoy superfeliz de que le vaya tan bien”, decía el año pasado en estas páginas sobre Jaime Fernández, con el que coincidió varias temporadas en el primer equipo. El madrileño (año 1993) fue adelantado en el ascenso al primer equipo. Brizuela debutaría en la temporada 2012/13, empezaría a tener minutos ya en la siguiente.

No acaba ahí la relación con sus nuevos compañeros. Con Alberto Díaz (ambos nacidos en 1994) coincidió desde niños en los programas de la Federación. “Estuvimos en la sub 16, la sub 19 y la sub 20. Fuimos compañeros de habitución en la sub 20, con la que fuimos subcampeones de Europa, y tengo una relación muy buena con él. Deportiva y humanamente es genial. Nuestras familias se conocen y le tengo muchísimo cariño. Sé que lo queréis mucho allí en Málaga, pero es normal. Se hace querer por todo el que le conoce”, afirmaba en esa entrevista sobre el pelirrojo, sobre el que bromeaba sobre sus cualidades defensivas: “En las concentraciones es mejor tenerlo en tu equipo porque enfrente...”. Ambos también compartieron minutos de juego en la selección española a las órdenes de Sergio Scariolo en las ventanas.