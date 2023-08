Fichajes Unicaja: Ilimane Diop firma por seis semanas

El Unicaja confirma el fichaje de Ilimane Diop por seis semanas; el pívot senegalés, de 2.10 m y 28 años, con un amplio bagaje en Liga Endesa, reforzará la plantilla en el primer tramo de la temporada ante el amplio caudal de lesiones en los interiores malagueños. Cayó Yankuba Sima, tampoco está en condiciones David Kravish, dos carencias que obligaron al club a mirar al mercado rápidamente, complicado el encontrar un jugador de garantías a estas alturas que pueda ayudar. Diop llegará a Málaga en las próximas horas, reconocimiento médico que debería superar el lunes y rápidamente se pondrá a las órdenes de Ibon Navarro, jugador al que conoce muy bien de la etapa de ambos en Baskonia. Jugó la temporada pasada en UCAM Murcia, fichaje de relumbrón en los pimentoneros, por su trayectoria en Vitoria y Gran Canaria, pasado en Euroliga y el valor que eso conlleva, e internacional con la selección española, pero no terminó de cuajar en los de Sito Alonso. No obstante, es un jugador que encaja en lo que demandaba el Unicaja. El no necesitar periodo de adaptación, perfil parecido a lo que ofrece Sima y plenamente conocedor de la competición, más esos informes favorables en lo humano que predominan últimamente en la mesa de Juanma Rodríguez.

5.7 puntos; 2.9 rebotes y 5.3 de valoración fueron sus promedios en ACB la pasada temporada. Carrera que ha ido en una trayectoria decreciente, aunque ahora tiene una buena oportunidad en Málaga de volver a la rueda. "Lo de Yankuba es una faena, estaba trabajando fantásticamente desde julio en Los Guindos para llegar a punto, tuvo un tirón y estará en torno a cinco semanas. Tenemos a Ejim fuera y necesitamos otro cinco. Nos ayudarán otros chicos de la cantera, pero son aún demasiados jóvenes, hablamos de traer algo que nos ayude temporalmente, que él nos ayude y nosotros ayudarlo a él. Queremos un perfil muy determinado que no distorsione lo que pueda hacer Yankuba o Augusto. No es sencillo, de aquí a tres-cuatro días podemos tener noticias", ya apuntaba Juanma Rodríguez el pasado jueves, inmerso ya en el mercado. Ilimane Diop es nuevo jugador del Unicaja, aunque de forma temporal, pretemporada que adquiere ese aliciente.