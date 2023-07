Mario Saint-Supéry, flechazos de verano

Afronta un verano importante Mario Saint-Supéry, poniéndose a tono para afrontar un Europeo sub 18 que se espera con ansia, por la lista potente que presenta España, de los grandes favoritas al oro en Serbia del 22 al 30 de julio. Aday Mara, Lucas Langarita o Hugo González, en una selección donde también comparecerán Álvaro Mena, Rubén Vicente y Álvaro Folgueiras. Hasta cuatro jugadores formados en Los Guindos, por lo que se verá desde Málaga con gran interés. Torneo de preparación en Logroño este fin de semana, donde España jugará ante Grecia, Italia y Lituania, para luego partir a tierras balcánicas.

El nombre de Mario Saint-Supery ha resonado en las últimas horas desde que estallara la bomba de Darío Brizuela, jugador que puede ver un rol evolucionado en el Unicaja, cuando en un principio se optaba por esa etiqueta de jugador trece, con una presencia cada vez más activa en el equipo. Pero el adiós del donostiarra abre esa cuestión dentro del club, con la premisa de no perjudicar en su desarrollo. No se quiere precipitar el Unicaja, pero tampoco renunciar a darle un espacio superior, en unas labores donde el rinconero encajaría. Virtudes opuestas a las de Brizuela; un debate que recae si es el momento para darle ese peso a estas alturas, aún con 17 años. Puede ser contraproducente. No será una decisión sencilla, madurada en las próximas fechas.

"Tenemos a Mario Saint-Supéry, que el año que viene algún día va a tirar la puerta. Tal y como está entrenando y lo que veo, la va a tirar a lo grande. Es otro jugador que tendremos. Ha mejorado muchísimo este año. No ha jugado muchos minutos pero ha hecho otro trabajo físico y técnico impresionante. Venimos de Los Guindos y justo lo veía trabajar y la mejora de su cuerpo es impresionante. El hecho de haber estado trabajando con todo este gran grupo de jugadores le ha hecho mejorar muchísimo en su lectura del juego, con lo que el año que viene tenemos otro jugador muy importante para una temporada larguísima", proyectaba Juanma Rodríguez hace unas semanas, planteamiento que todavía sirve pese a la reestructuración que sufrirá el Unicaja en las próximas semanas. Mientras, el jugador se recupera de un esguince de tobillo. Fuera de la rutina en los últimos días, recibiendo mimos de la federación para que esté ya a plenas condiciones, considerado como un activo muy importante en esa sub 18, también en Los Guindos. Habitual el verle destacar por estas fechas, flechazos de verano que surgen. Es un jugador especial, pero no se correrán riesgos.