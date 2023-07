Fichajes Unicaja: Un nuevo Tyson Carter

El Unicaja continúa a la espera de acontecimientos para poder anunciar a Tyson Carter, fichaje que no peligra, pero hechos externos al club malagueño, impiden que haya luz verde, en alerta hasta que lleguen noticias para un anuncio público que se trata de un mero trámite, al menos una preocupación en Los Guindos que no existe. El jugador apura sus vacaciones en Estados Unidos, ya en unos días se le espera en Málaga, pretemporada que arrancará el próximo 14 de agosto. De forma oficial, Tyson Carter no es jugador del Unicaja, resulta chocante y a la vez paradójico porque la tranquilidad es absoluta.

Fichaje donde abundan los pros obviamente, potencial que es conocido. Pero en ese margen de desarrollo tremendo que se visualiza, el Unicaja valora el cambio brusco de este jugador desde que llegó el pasado verano a Málaga; adaptación tanto a la ciudad como a la cultura malagueña que no fue sencilla, con una metodología de trabajo que te exige la ACB y lo que demanda Ibon Navarro. En su primera temporada completa en la élite, ese paso tenía que darlo al frente. Prueba de ese avance, el verle rendir a un gran nivel como base durante los play offs; algo que ha sorprendido positivamente en el club.

Marcos Cerveró, preparador físico de los malagueños, detallaba en Zona Verde de 101 TV el cómo ha evolucionado el de Misisipi, condicionantes externos que han ayudado, como el tener al lado a Kendrick Perry. "Carter es introvertido, tiene su forma de comunicarse y al principio no sabes cómo agarrarlo. Tiene un margen de mejora amplio, de hábitos y preparación. En los últimos cinco meses, por poner un ejemplo, todos los días después de partido venía a hacer pesas después de los partidos. Luego me escribía para preguntarme ‘a qué hora’, ya pensando en el día siguiente. Es algo que no diríamos de él el pasado verano seguro. Ha tenido un progreso importante en la parcela física, él lo ha visto. Creo que Kendrick ha tenido mucho que ver, porque bien le regaña, aplaude o da caña, y el chico una vez que empiezas a leerlo es muy buen chaval. Va descubriendo que puede hacer más cosas además del baloncesto para que su rendimiento sea mejor, es un tipo listo”.

Tiene el Unicaja una fe infinita en ver un estallido del escolta en la temporada que se avecina, donde le debería favorecer el compartir posición con Kameron Taylor, con características opuestas, pieza que debería motivar ese ascenso. Será uno de los grandes alicientes en las próximas semanas, el ver cómo varía ese perímetro con la llegada del ex de Bàsquet Girona, más el resto de efectivos malagueños. Con el nuevo Tyson Carter, el Unicaja debería crecer ostensiblemente.