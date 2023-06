Fichajes Unicaja: Así está el futuro de Will Thomas

Con el fichaje de Tyson Carter en propiedad bastante encarrilado, Will Thomas es la única incógnita sobre la plantilla 2023/24 del Unicaja. El interior descansa ya en su Baltimore natal de una temporada extensa. "Empezamos el 9 de agosto, ha sido muy largo", decía semanas atrás cuando hablaba antes del play off. A pesar de ello, a sus 37 años, ha dado un rendimiento solvente con picos muy altos, como en la Copa. Cambiar de estatus, de jugador franquicia como hombre mejor pagado a jugador de rol, es la propuesta en la escala económica del Unicaja.

En su presencia en la tertulia de Onda Deportiva Málaga de Onda Cero, el director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, se refería a la figura del jugador americano. "Hay voluntad de las dos partes. Lo queremos analizar todo bien. Soy optimista. Es la conjugación de muchas cosas: edad, presupuesto, rendimiento... Queremos que siga y él seguir. Pero hay que hacer muchos equilibrios. Si vemos que no hay posibilidad tiraremos para otro lado, pero cuando hay voluntad entre las dos partes se puede conseguir y hay optimismo", explicaba Rodríguez sobre la situación de Thomas. De fondo está la opción a medio plazo de Tyson Carter, pero la idea del club para esta temporada venidera sería repetir plantilla.

"Will ganó títulos siendo importante. Una Liga con Valencia, aquí la Copa con nosotros... Tiene una edad, pero tenéis que saber que llega de los primeros a entrenar, hace su rutina, es una de esas personas que crea una cultura de trabajo en un equipo, es un ejemplo con su edad para mostrarle a los más jóvenes cómo deben cuidar de su cuerpo. Es introvertido y callado, sí. Pero en la pista tiene un conocimiento y una sabiduría tremendas y te da un registro diferente de lo que el equipo propone. Los equipos intentan pararnos a toda costa nuestro juego rápido y vertical. En medio campo hemos encontrado a Will con muchas soluciones para el equipo no se atascara", razonaba Rodríguez sobre los motivos para seguir contando con Thomas para la próxima temporada.

Otra de las razones para seguir con el americano es su complementariedad con Ejim. "El caso de Melvin, lo que dijo cuando le fichamos de que empezó a dar saltos cuando le llamamos era verdad. Fue uno de los últimos. Estábamos hablando de un perfil distinto entre Melvin y otro. Nos dimos Ibon y yo 48 horas en ese momento para reflexionar. Decidimos Ejim por una cuestión de que quizá el otro perfil no había jugado en España, era un americano muy talentoso ofensivamente pero nos daba Melvin más músculo, más energía, versatilidad como 3-4, en la eliminatoria contra Tenerife fue muy importante. Su complementariedad con Will es importante también", ahondaba el director deportivo

La situación de Tyson Carter

Como se publicaba, el Zenit ya ha dado el plácet a la compra del jugador americano por parte malagueña y sólo falta la firma del jugador. "Espero que pueda llegar a buen puerto estas negociaciones y pueda continuar. El año que viene creo que Perry y Alberto van a estar en el Mundial y eso significa que le tendremos que dar descanso, necesitamos un jugador como él, que mejorará seguro con la experiencia, que pueda actuar de uno. Él ha dicho por activa y por pasiva que se quiere quedar. Esperamos que podamos anunciarlo pronto. El Zenit no jugará Euroliga, él no quiere volver a Rusia. Había una posibilidad de que pudiera salir... Su buena temporada aquí creo que nos despejaba cualquier duda. Tiene mucho talento", cerraba Rodríguez sobre el americano.