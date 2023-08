Fichajes Unicaja: En el mercado por un pívot temporero

El Unicaja está en el mercado buscando un pívot temporero para que realice la pretemporada a las órdenes de Ibon Navarro. La lesión muscular de Yankuba Sima le hará perderse el grueso del trabajo de preparación, a Augusto Lima se le espera para final de año y Melvin Ejim está con la selección canadiense. Y el club está activo para encontrar alguna opción. Lo desveló el presidente, Antonio Jesús López Nieto, en 101 TV.

El club trabajaba en una opción avanzada con un jugador con experiencia en ACB y Euroliga, pero en las últimas horas le ha surgido una oportunidad con un contrato garantizado por toda la temporada, así que se ha complicado. No obstante, se sigue rastreando. La idea es un jugador que ayude en el trabajo en este mes antes del inicio de la competición, prorrogable por alguno más. Los canteranos interiores que estarán a las órdenes de Ibon Navarro son Rubén Salas, Baba Badji, Markus Moller y Miracle Bamadu. Y los pívots que quedarían serían Kravish, Osetkowski y Will Thomas. Puntualmente Barreiro puede jugar de cuatro. En previsión de que Sima no pudiera llegar a la Supercopa y de hipotéticos problemas físicos que pudieran producirse, el Unicaja quiere ser previsor y curarse en salud para estar preparados.

En el juego exterior, aunque están las bajas de Alberto Díaz y Kendrick Perry en el Mundial, están Carter, Saint-Supéry, Kalinoski y Taylor más Djedovic y los demás canteranos (Del Pino, Trujillo, Vázquez, Casero y Jiménez, que también puede ser más interior).

Es una práctica habitual en los equipos con muchos internacionales reforzarse durante la pretemporada, en una acción que también le vale a los jugadores para lucirse en un escaparate como es la esfera ACB. Son operaciones poco costosas en la que las dos partes ganan. Es lo que pretende hacer el Unicaja para que comience el trabajo en breve y pueda estar activo ya la próxima semana, cuando se debutará en Granada en la Copa de Andalucía.