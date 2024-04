Horario y dónde ver en TV el Lenovo Tenerife - Unicaja, final de la BCL

Acerca de la complicada elección del descarte, Navarro aseguró que “es que había que descartar a uno. En las últimas 24 horas, creo que cambié de opinión cuatro veces porque no piensas en lo que ganas teniendo a uno, sino en lo que dejas de tener perdiendo al que no está. Pero Will Thomas no sé cuántos partidos importantes habrá jugado en su vida en Europa, seguramente más que el resto de jugadores y entrenadores juntos y ayer se quedó fuera y estaba reboteando a los compañeros en el calentamiento, animándolos, ayudándonos a nosotros, al staff, estaba celebrándolo y yo creo que eso es el secreto de este equipo", explica el entrenador del Unicaja.

Fecha y Horario

El Lenovo Tenerife-Unicaja, la gran final de la BCL, se jugará este domingo, 28 de abril, a partir de las 20:00 horas en el Belgrado Arena.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver en Teledeporte, Canal Sur, 101 TV y Televisión Canaria.