Fisac: "Barreiro es un jugadorazo"

Porfi Fisac, entrenador del Herbalife Gran Canaria, rival este sábado del Unicaja, habló en la víspera del partido sobre lo que se puede encontrar en el Carpena. Su equipo cayó contra el Barcelona sin competir demasiado tras ganar en el debut en Fuenlabrada. El equipo canario se ha reforzado bien y no será sencillo.

"Sabíamos que el principio del calendario era muy complicado, con visitas a Fuenlabrada y Málaga. Son campos bonitos donde ir a jugar, con aficiones que sienten a sus equipos. Sabíamos que este inicio era muy complicado porque son equipos que mantienen estructura. Es cierto que han incorporado jugadores importantes como Eric o Cole, pero mantienen entrenador y estabilidad. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de estar unidos, a mucho nivel a nivel táctico, y el plan de partido debe estar ejecutado de una manera extraordinaria para tener alguna opción. Sabíamos que íbamos un poco más lentos de lo que nos gustaría. Necesitamos mejorar muchas cosas con respecto al otro día", decía el técnico segoviano.

"Con la baja de Albicy, Javi López tiene que aprovechar todos los minutos. Es un chico con una actitud extraordinaria. Siempre le estamos exigiendo más y más, para ser un jugador de puro derecho ACB. Tiene que hacer el trabajo con inteligencia, saber estar, y tiene las condiciones para hacerlo, pero es cuestión de su cabeza", explicaba Fisac: "Casi todos los jugadores canarios que están subiendo tienen un empuje defensivo importante, es algo que estamos buscando y estoy contento de que lo podamos tener. Miguel Serrano es un jugador con buenas condiciones físicas, con buen aspecto defensivo, pero todo tienes que plasmarlo compitiendo de tú a tú. Necesitamos dar un salto de calidad en ese grado de inteligencia, de competir, y están en ese camino".

Sobre el Unicaja, Fisac decía que "ganaron con cierta comodidad a Obradoiro. Hicieron un buen partido y estuvieron a punto de sacar el partido en Tenerife. Tienen jugadores exteriores a muy buen nivel, jugando muy acertados. Recuperan un poco a Brizuela. Aprecio mucho, y me parece un jugadorazo, a Barreiro, que trabaja cada día para ser mejor. Está tirando con mucho acierto. Y Abromaitis es un jugador importante. Por dentro, la llegada de Eric les ha dado estabilidad en el puesto de ‘5’, junto a hombres de la casa como Guerrero y Nzosa. Es un partido súper complicado, súper difícil. Podemos perder el partido en cinco minutos, y no lo vamos a ganar en cinco minutos", decía. Barreiro fue entrenador de Barreiro en Zaragoza.

"Nosotros no estuvimos sólidos ante el Barcelona, aunque sí con carácter, entregados. A pesar de no jugar bien, son errores que se pueden cometer por la falta de acoplamiento en ciertas situaciones: ayudas, estar… Lo tenemos muy cogido con alfileres. Teníamos la ilusión de trabajar para estar a un nivel adecuado, y no lo estamos. Tenemos aún muchas carencias", cerraba el técnico del equipo canario.