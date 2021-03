Fotis Katsikaris habló en la víspera del partido ante el Joventut en la Eurocup. Desgraciadamente intrascendente por la eliminación matemática del Unicaja, no se lo toma así el técnico griego pese a que se viaje en cuadro, con siete profesionales (Jaime Fernández, Francis Alonso, Adam Waczynski, Axel Bouteille, Tim Abromaitis, Deon Thompson y Rubén Guerrero) más Yannick Nzosa, ya miembro del primer equipo de facto, y los canteranos Pablo Sánchez y Rafa Santos por las bajas por lesión de Darío Brizuela, Alberto Díaz, Carlos Suárez y Gal Mekel y la no inscripción de Malcolm Thomas en competición europea tras ser fichado fuera de la última ventana de inscripción.

"Por supuesto queremos seguir progresando como equipo. Tenemos otro partido al que no llegamos en las condiciones que a mí me gustaría, con las bajas de Darío y Alberto, pero aparte de eso quiero que el equipo siga en la línea y dinámica que estamos", explicaba el técnico griego: "El Joventut es un rival muy fuerte, juega muy buen baloncesto, tiene jugadores con talento y experiencias. Quiero ver al equipo dando pasos adelante en todos los aspectos, en defensa, en ataque, seguir con esa concentración con la que estamos bien últimamente, como el rebote, algo que era uno de los problemas del equipo. Jugar un partido duro y, como siempre digo, encontrar las opciones de ganar, llegar al último cuarto con opciones".

"Aparte de que estamos eliminados, es un partido que no sé cómo manejar que no tenga importancia. Cualquier partido para mí es importante, siempre es un reto para mí como entrenador, para los jugadores y para el grupo. Quiero ver al equipo salir con mucha energía, con las ideas claras en ataque. Ver a Pablo y Rafa, que van a tener minutos, va a ser una experiencia para ellos, para el grupo", afirmaba el de El Pireo, al tiempo que alababa las características del equipo catalán: "Yo creo que tenemos que en defensa hacer un buen trabajo en todos los aspectos del juego del Joventut. Tiene buenos jugadores exteriores, interiores como Tomic y Brodzyanski, con mucho talento en el poste bajo. 1x1, situaciones de bloque directo, rotaciones... Hay que hacer un buen trabajo en el rebote, es fundamental. En ataque no será fácil tener sólo a Jaime de base. Los dos jóvenes tienen que entrar con buena toma de decisiones, dentro del sistema buscar la mejor opción y no cometer errores. El Joventut es de los equipos que más castiga el error con canastas tras pérdida. Hay que cuidar el balón mucho y buscar la mejor opción en ataque".

"Conviene que se recuperen con tranquilidad, son dos jugadores importantísimos para nosotros", señalaba Fotis Katsikaris sobre las bajas de Brizuela y Alberto Díaz, que podrán reposar unos días para recuperarse de los probemas que tienen en tobillo y rodilla, respectivamente, con los que acabaron el partido ante el Movistar Estudiantes: "Lo importante es que se recuperen para los próximos encuentros y para la lucha hasta final de temporada que va a ser muy interesante. Hay muchos equipos que vamos a intentar entrar en el play off".