Katsikaris: "No podemos seguir así, parece el 'Día de la marmota"

Fotis Katsikaris se mostró muy contundente en rueda de prensa tras otra derrota de su equipo, ésta en el estreno del Top-16 de la Basketball Champions League. "No podemos seguir así. Si no nos ponemos a sudar, a sufrir pero de verdad, no tendremos ninguna suerte. Ya han pasado muchos partidos. Parece la película del 'Día de la marmota'. Lo trabajamos una y otra vez", decía el heleno, que dio correctivo a sus jugadores y se quejó por la falta de actitud y mentalidad ante el Club-Nipoca.

"No tenemos el físico como otros y tenemos que jugar algo más, al límite en todo. Si no lo hacemos, no tenemos nada. Va a ser un desastre. Lo veo muy claro, aquí sigo defendiendo al equipo. Trabajamos juntos. Una cosa es el tema táctico y técnico y otra es la mentalidad. Voy a repetirlo, nuestra mentalidad debe ser dar todo, de pegar, morder, de todos los balones divididos para nosotros. Tenemos talento pero los equipos físicos nos superan y limitan nuestra técnica", explicaba Katsikaris, que se catalogaba como el máximo responsable de la derrota pero pedía responsabilidades a su plantilla: "No tenemos ningún jugador de poste bajo, intentamos jugadores de uno contra uno. Somos un equipo que podemos correr. Si no metemos y cometemos errores, atrás pierden la confianza, la concentración y tenemos estos parciales en los partidos. Hemos hecho un esfuerzo y luego volvemos a dar distancia. Tenemos que ser conscientes. Soy el máximo responsable y cada uno de los jugadores tiene que saber en la situación que estamos, es muy jodido. No lo merece ni el club, ni el aficionado ni nadie. Necesito cinco jugadores que lo den todo. Es nuestra realidad. Si no hacemos esto no sé cómo vamos a ganar. Es el momento que cada uno coja su responsabilidad. Quiero tener éxito aquí, respeto la historia y todo. Es un equipo y una ciudad que no se merece esta imagen. Tenemos todos que dar todo lo que tenemos. No tenemos que guardar nada".

Cuestionado por si culpabilizaba sólo a sus jugadores, el técnico cajista respondía: "Son todos muy buena gente y buenos jugadores. Yo no voy a echar la culpa a los jugadores, hablo de lo que tenemos que cambiar. Si no es táctico, si lo que tienes que dar es todo, los balones tienen que ser nuestros, hacer faltas... son un cúmulo de cosas que afectan a los partidos. Estoy muy dolido, no es un tema de estar enfadado, es fácil echar la culpa a los jugadores. Estoy muy dolido. Tenemos que sacar pecho. Cambiar totalmente la mentalidad, la agresividad... todo. ¿Sin esas cosas cómo vas a ganar partidos? No podemos seguir con esta línea. Tenemos que salir y morder, y morder, morder por nuestro compañero y equipo. Luego ya veremos el tema táctico si es bueno o no. Pérdida, pérdida, mal tiro... Hay que cambiarlo drásticamente, desde mañana. ¿Qué va a pasar ahora? Tenemos que reaccionar. Es la mentalidad que debemos tener como equipo".

Sobre el rival y cómo ganaron el partido, fue claro: "Ellos no han ganado con su físico. Es un equipo muy bien rodado. Tiene los roles muy bien definidos. Es una plantilla con una rotación muy corta pero nos han superado físicamente no solo en defensa, sino en ataque. Son verticales. Han aprovechado cada error nuestro. No sólo defensivo, sino también con su físico. Nos ha llevado debajo del aro, muchas bandejas. No hemos estado como deberíamos estar, hemos sufrido muchos problemas en las últimas semanas. Nos han faltado jugadores que nos podían dar ese físico. Ellos han controlado el partido hasta el final, es un equipo que merece nuestra enhorabuena por la victoria".