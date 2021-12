Katsikaris: "El entorno es negativo"

Fotis Katsikaris analizó la derrota del Unicaja ante la Penya en sala de prensa y resaltó, entre otras cosas, la falta de apoyo que ve a su juicio por parte de los medios de comunicación. "Después de tres partidos, hay un ambiente que no vamos a llegar a la Copa. El objetivo es estar dentro de los puestos de play off. Si estamos dentro de la Copa, bien por la afición. Pero si nos quedamos fuera por el average, estamos en la lucha por los play off", explicaba tras ser cuestionado por las opciones coperas.

Se le cuestionó por si consideraba que el entorno estaba siendo negativo y explicó sus sensaciones el heleno: "Sí, lo creo. Cuando ganamos es porque el otro equipo es malo. Estamos luchando todos los partidos, pudimos ganar algunos partidos, pero siempre parece que nos quedamos con lo negativo. Esa es la sensación que tengo yo, después de tres partidos tenemos crisis. Puedo entender la exigencia que hay, estuve en equipos con exigencia, estuve en la selección griega. La crítica la hacemos nosotros, hay autocrítica, la exigencia la ponemos nosotros. No soy nada conformista, pongo exigencia a todos. No soy conformista ni busco excusas. Estoy haciendo esfuerzo. Hay que respetar, a todos los jugadores y equipos".

Sobre el partido, el análisis inicial del heleno dividía el partido en dos. "Jugamos dos partidos en uno. En la primera parte tuvieron mucho acierto, no solo eso sino nuestra actitud y agresividad, necesitamos más. Lo hablamos mucho, de salir y jugar con mucho contacto. Es un equipo con talento, con jugadores con experiencia que leen situaciones y la transforman en venta. En ataque estábamos bloqueados, nos afectó cómo metían ellos", decía sobre el primer tiempo, cuando llegó la reacción sin grandes ajustes en lo táctico: "En el descanso no cambiamos nada tácticamente, seguimos con el mismo plan y vimos otro equipo, más agresivo, apretando a Tomic, yendo a rebote. En ataque jugamos mejor, corrimos, compartimos mejor el balón. Hicimos un esfuerzo tremendo para remontar y unos detalles al final no tuvimos la suerte. Fallamos tiros libres y tiros liberados con gente para meter que no entraron. Al final no pudimos hacer una falta para parar el tiempo".

"No es un tema de explicación, tiene que entrar en nuestro cuerpo, como equipo. Estamos trabajando toda la temporada, desde el principio, tenemos un equipo que no es defensivo, pero demostramos que podemos defender", explica Katsikaris sobre la actitud de su equipo y el nivel defensivo: "Soy pesado, pero da igual el cuerpo que tienes, importa el corazón y querer, creer y tener fe en todas las situaciones. Nos metimos en una situación que ellos aprovecharon bien. El equipo fue otro en la segunda parte. No miramos el marcador y fuimos posesión a posesión. Intentamos compartir bien el balón".

Sobre el encuentro de Suárez comentó que fue de menos a más y valoró su experiencia: "Sabemos que Carlos en este tipo de partidos es un factor importante. No tuvo una buena primera parte. Estuvo como el Carlos que conocemos en la segunda parte". También agradeció el apoyo del público y entendió los pitos: "El público es fantástico. Valora el esfuerzo del equipo y por eso puede pitar. No es solo por el marcador. Nos ayudó mucho. Por eso estamos tristes por el resultado, por ellos también. Es el objetivo, dar alegría a la gente. El apoyo fue fantástico. Soy optimista, le vamos a dar alegrías. Vamos a sacar resultados".