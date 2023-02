Fran Vázquez, rey de Copas con un corazón partido

Francisco Vázquez González (Chantada, 1983) es un cuatro veces campeón de la Copa, además un jugador que solía aparecer en esta semana, un MVP incluido en su palmarés, en la edición de 2010. Formó parte del título en Zaragoza, con un papel secundario en aquel equipo, 21 años tenía el gallego. "Fue mi primer gran torneo, el primer título de mi carrera, por eso siempre se recuerda con más cariño. Era un pipiolo. No fue fácil porque nos metimos en la última jornada, gracias a otros resultados, y al final fuimos a Zaragoza a jugar sin presión, aunque es verdad que llegamos en un momento muy bueno. Sabíamos que en aquella final teníamos a un rival dificilísimo como el Madrid, me tocó jugar como uno más y pudimos ganar. Luego llegar a Málaga y ver la ciudad volcada, es algo que no lo voy a olvidar nunca. Siempre he dicho que las cosas que he conseguido en mi carrera es por los compañeros que he tenido, todo lo que tenía alrededor. He podido jugar muchas Copas porque he estado en sitios que siempre han tenido opciones de ganar, la verdad que orgulloso por haber podido participar en cada una de ellas. La he disfrutado de diferentes formas, en muchos equipos, pero con la ilusión como si fuese la primera", recordaba en Málaga Hoy.

"Evidentemente tengo el corazón partido. El Barça y Unicaja son dos clubes a los que tengo un enorme cariño, pero para mí lo más importante es vivir un buen espectáculo. El Barça siempre es el Barça, y el Unicaja está haciendo una temporada increíble. Si me tengo que mojar, diría 51-49 a favor del Unicaja por lo que creo que significaría una victoria en el club, la ciudad y el meterte en unas semifinales. Creo que va a ser un partido bonito de ver, y ojalá todos los aficionados, y la ciudad, acaben contentos con lo que vean del equipo. Espero que se pueda decidir por detalles tácticos y no de otra forma. El Barça es un equipo que gusta ver, que sale siempre muy motivado, con jugadores increíbles, pero si tú juegas tranquilo, no cambias la dinámica de jugar, independientemente si es un equipo grande o pequeño... mantener tu identidad. Saber que son doce jugadores que te pueden hacer daño, con muchos puntos, y que en cualquier momento te puede salir uno y volverte loco. Es ir buscando tus opciones con el paso de los minutos. Ahora con Ibon se lleva a rajatabla el orden, que es muy importante en estos partidos", exponía.

Lamenta en parte que los malagueños no lleguen en una inercia positiva a Badalona. "Quitando las últimas dos derrotas, es verdad que la del domingo por no tener partido de BCL, para resarcirte del partido de Las Palmas, no ha venido bien. Pero el equipo ha luchado, ha hecho partidos muy buenos, que pese a perder, se pudo competir; todo lo contrario a cuando se perdía la temporada pasada, que al equipo le costaba. Ahora vemos que se lucha en todo momento aunque vaya ganando de veinte puntos, ajustados, pero siempre que va a dar la cara por el escudo. Lo que se haya dicho antes no vale para nada, ahora llega un nuevo momento para todos. Me hubiera gustado que el Unicaja llegara al jueves con una victoria, pero de la derrota también se aprende y se puede encontrar algo similar contra el Barça. El haber ganado te hace ir más contento, con más confianza, pero este Unicaja creo que puede poner las cosas muy difíciles por su estilo".

Vendría como anillo al dedo a este Unicaja contar con un Fran Vázquez. "Viendo cómo juega este equipo, los veo entrenar, jugar, pues muchas veces me he imaginado ahí y sí que es mi forma de jugar. Me ha dado por pensarlo algunas veces, que creo es el estilo de baloncesto que me vendría mejor. Todos vemos el bonito ambiente que hay en el Carpena, todo el mundo animando a los jugadores; el no dar un balón por perdido es algo que agradece la gente, es uno más. La marca de Ibon la tenemos registrada. Pero pasa también con Alberto, no pensábamos que alguien pudiese estar cerca de su nivel defensivo, y ahora están Perry, estaba Gus, Ejim... todos suman. Vienen y saben cuál debe ser el listón, y lo cumple. Mucha culpa la tiene Ibon en que todos se sientan importantes. Lo que estoy viendo de este Unicaja es que es un equipo 'perro' atrás, agresivos en la línea de pase e intentar hacer puntos al contraataque; parar eso va a ser complicado. El Barça debe hacer el balance defensivo muy rápido, mantenerse agresivo porque el Unicaja es peligroso; también su línea exterior".

Alguien que conoce muy bien todo lo que mueve la competición. "Todos estamos esperando que llegue la Copa, los días anteriores son especiales. Para llegar aquí tienes que ganar muchos partidos y estar a un nivel óptimo; ver el ambiente entre las aficiones, que estén todas juntas, en el mismo hotel; todo lo que se va moviendo: cada vez más prensa, más países viéndose el torneo. Estar en ese momento te pone los pelos de punta, y el jugador tiene ganas de llegar a esa fase de competición y jugarlo. No creo que jugar el primer día sea una ventaja. Madrid y Barça están más acostumbrados que otros equipos a jugar esta competición y saben por dónde pueden llevarla: la presión que tienes encima, que tienes que ganar dos partidos para jugar la final. Creo que no van a estar desprevenidos, quizás algún momento de bajón, pero cosas de partido. Todo jugador cuando llega ese momento aparta cualquier problema que pueda tener y lo deja todo por el equipo".

Compartió vestuario en Barcelona con un joven Nihad Djedovic. "Recuerdo a un chaval tímido, que cuando subía con nosotros a entrenar ya se le notaban detalles, con la mentalidad de seguir creciendo cada día, esperando siempre su oportunidad. Era un jugador con desparpajo, y lo pudo demostrar cuando salió al Obradoiro. A partir de ahí empezó a crecer hasta lo que es, un jugador que ha estado más de una década al máximo nivel. Cuando fichó por el Unicaja, uno de los primeros días que le vi entrenar, me alegré de reencontrarme con él. Son de esos jugadores que he visto crecer, hacerse un hombre, hasta ahora que tiene 32 años".