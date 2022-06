Fran Vázquez, maestro de Rubén Guerrero

Fran Vázquez se prepara para en julio obtener el título superior de entrenador en Zaragoza. El pívot gallego, que se retiró hace dos años, vive en Málaga desde que abandonara el baloncesto profesional a los 37 años. Su último partido fue en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Unicaja, semanas antes de que estallara la pandemia del covid. Allí coincidió en pista con Rubén Guerrero, que en aquellos días ofreció su mejor versión como jugador profesional, con impacto en las dos canastas y siendo importante en aquella última alegría del club, la final de Copa en la que se caería después ante el Real Madrid.

Vázquez ha visto entrenamientos y partidos esta temporada del Unicaja. Ya dijo cuando se retiró que le gustaría trabajar con pívots. Como parte del proceso de prácticas y de aprendizaje mutuo, Fran le propuso a Guerrero ejercitarse juntos durante este verano. Y el marbellí no dudó en aceptar la propuesta. Está en el aire aún que continúe en Málaga, aunque alberga opciones. Cada mañana, se entrenan en el Carpena. "Rubén es un chaval trabajador, que pensé que necesitaba un poco de atención. He ido durante todo el año a ver entrenar al Unicaja y pensaba que debía mejorar algunas cosas. Hablé con él por si le apetecía trabajarlas y llevamos desde final de mayo hasta ahora trabajando juntos. Poco a poco. Son pequeños detalles que creo que le pueden ayudar y también es una buena experiencia para mí por si quiero dedicarme a esto", explica Vázquez, uno de los mejores jugadores salidos de Los Guindos.

"Siempre es un sí, es un querer. Está dispuesto. Son pequeños detalles, es una evolución, con el paso de los días lo notará más. Lo principal es la confianza en sí mismo, le falta esa confianza que pudo ir perdiendo durante la temporada y hay que intentar que siempre esté en un nivel alto, él tiene las herramientas y hay que intentar reforzarle", señala el de Chantada sobre lo que trabaja con Guerrero, que ha completado su tercera temporada completa con la entidad cajista. Ha tenido fogonazos de alto rendimiento alto que le llevaron a jugar en la selección española de las ventanas, pero no ha podido mantenerse con regularidad. Con 26 años, está en un momento clave de su carrera. Seguir en Málaga o salir a otro club de ACB. Sus cualidades escasean. Un 2.13 móvil y con su fortaleza es una pieza que muchos equipos anhelan. Un desnivel entre expectativas, roles y desempeño no le ha ayudado, más allá de sus errores propios y falta de progreso en ciertos aspectos.

"Estuve dos años parado con la pandemia. Txemi Urtasun [ex compañero de Fran en el Unicaja] me mandó un mensaje para recordarme que no se me pasara. Vamos ahora en julio a Zaragoza en sesiones intensivas. Estoy con mucha ilusión por aprender y ver hasta qué tope podemos llegar", prosigue Fran sobre sus próximos pasos para obtener el título de entrenador superior.

Además de trabajar con Guerrero, Vázquez está formando parte del grupo de entrenadores que trabaja en la postemporada en Los Guindos y el Carpena con un grupo de canteranos, actuales y pasados, algo que le está valiendo también como formación. "Son chavales con los que el club quiere seguir teniendo contacto aunque ya hayan salido. La verdad es que va muy bien la experiencia. Estoy aprendiendo también de Paco Aurioles, Cañete y Alberto Miranda, ellos son la cabeza pensante. Me dicen que alguna vez a la semana prepare algún entrenamiento y a partir de ahí lo desarrollamos. Estoy muy involucrado, con muchas ganas de seguir aprendiendo, es otra forma de ver el baloncesto después de la que tuve tantos años", expresa Vázquez, que

"Ahora queremos trabajar un poco con Baba [Badji, que ahora pasa a junior], ahora trabajamos por igual. Al principio no teníamos muchos jugadores con juego interior definido porque los chavales estaban en Campeonatos de España acabando. Ahora que van llegando será un poco más específico. Son 15-20 minutos para calentar o después para bajar el ritmo del entrenamiento en los que trabajamos algunas cosas. Intento dar consejos que a mí me han dado, ayudar con algunos truquillos para que vayan a más. Los consejos son gratis y es fácil darlos a chavales con la ilusión de aprender", cierra Fran Vázquez, que da sus primeros pasos como entrenador en la élite.