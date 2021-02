Francis Alonso: "Con Fotis el equipo ha mejorado en muchísimos aspectos"

Francis Alonso está viviendo muchas sensaciones distintas esta temporada, su primera como profesional en el Unicaja. El malagueño ha vivido meses de plenitud personal y ahora coincidió un bajón desde su inesperado nivel con una racha tremenda adversa de resultados del equipo, que aún no ganó en 2021. Este domingo, el equipo visita Fuenlabrada, el lugar en el que no pudo mostrar su baloncesto la temporada pasada. Con serenidad, el de La Malagueta analizaba el partido en tierras madrileñas y la situación del equipo, crítica por la abundancia de derrotas.

"Es una situación complicada la que estamos viviendo todos, tanto los aficionados como el club. Desde que Fotis llegó creo que estamos trabajando bien, el equipo ha mejorado en muchísimos aspectos, pero hay que, más que nunca, sacar ese carácter y orgullo para conseguir ya una victoria. Estoy convencido de que cuando la consigamos iremos hacia arriba. Llevamos una racha mala, negativa, que al fin y al cabo afecta a todo. Cuando hay que tirar para arriba nos está costando un poquito más. Todos sabemos la situación en la que estamos, pero tenemos que sacar ese carácter para tirar hacia arriba", decía el escolta malagueño.

"Habrá veces que por situaciones defensiva u ofensivas no tendré esa responsabilidad de tomar decisiones, unas veces entrará el balón y otras no, pero siempre he sido una persona que ante mi trabajo en situaciones en las que no estoy satisfecho, trabajo más", afirmaba Francis Alonso sobre su situación personal tras unos partidos en los que menguó su protagonismo: "En ningún momento tuve problema de confianza o falta de ella. Era cuestión de tiempo, sabía que íbamos a poner nuestro trabajo sobre la mesa y que todo iba a llegar".

"Sobre todo a nivel colectivo estamos en una situación difícil", decía Alonso sobre el próximo rival, el Urbas Fuenlabrada, recordando un partido antes de Navidad en el Carpena en el que se perdió y aquello hizo mucho daño al equipo, ahondando en una racha de derrotas: "Ellos sacaron una victoria de aquí, fue costosa, nos dolió en aquel momento a todos. Vamos con mucha motivación de llegar allí e intentar sacar la victoria. Hay que sacar esa rabia y ese orgullo que tenemos dentro. Si sacamos esta victoria puede ser un lado positivo para nuestro trabajo, para el club, para nuestra confianza que debemos ganar todos. Necesitamos esta victoria y tenemos muchas ganas de llegar allí y conseguirla".

También tuvo Alonso palabras de ánimo y agradecimiento para la afición cajista, que está sufriendo en la distancia esta situación. "Tanto para ellos como para nosotros está siendo un año muy duro. No les tenemos en el Carpena y eso, aunque no podamos aprovecharlo, estoy seguro de que hubiera cambiado esta racha con su ayuda. Sabemos que es difícil, pero debemos tener un poco de paciencia. Muchos de ellos la están teniendo y lo agradecemos, está siendo muy duro para todos nosotros. Le mandamos el mensaje de que estamos trabajando más que nunca, sabemos la situación en la que estamos y queremos salir de ella. Por nosotros y por ellos. Este club lo merece y nuestro trabajo lo merece también, hay que salir de esto todos juntos".