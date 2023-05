Francis Alonso no continuará en Bilbao

El malagueño Francis Alonso no continuará en el Surne Bilbao la próxima temporada. El club bilbaíno, confirmaba El Correo, le ha comunicado a Alonso que no activaría la cláusula de continuidad que tenía a su disposición el club vasco, igual que al base serbio Nikola Radicevic. "De las cosas que tenemos que apuntalar en el equipo es la posición del segundo dos. Hay cosas en las que pensar y valorar. Nos tomamos un tiempo", decía durante la semana en el citado medio Jaume Ponsarnau, dando pistas de que no iba a contar con el escolta formado en Los Guindos y Estados Unidos.

Alonso fue baja en los últimos nueve partidos de la temporada por la lesión en la rodilla derecha que sufrió en el partido del sábado ante el Casademont Zaragoza en Miribilla, Cayó mal y su rodilla derecha no le respondió. En las pruebas médicas a las que fue sometido el escolta malagueño, entre ellas una resonancia magnética nuclear (RMN), se "objetivó un defecto cartilaginoso en la zona de carga del condilo femoral externo con un fragmento de cartílago desprendido. Fue sometido a una artroscopia para liberar el fragmento y reparar la zona dañada".

En su primera temporada desde que salió tras dos años en el Unicaja, Alonso estaba promediando en Bilbao, en 15 minutos en pista, 6.5 puntos (48% en tiros de dos y 32% en triples) y 1.9 rebotes en la ACB, mientras que en la BCL subió a 18 minutos, en los que firmó 7.7 puntos, 2.8 rebotes y 1.9 asistencias en los 12 partidos que jugó.

Ahora, pues, sale al mercado Alonso, que tras regresar de Estados Unidos jugó en el Fuenlabrada y unas semanas en LEB con el Oviedo antes de la pandemia. En su transcurso entró a formar parte de la plantilla del Unicaja, donde estuvo dos temporadas. Tras un año en Bilbao, con 27 años, busca equipo. Espera estar listo para el inicio de la temporada tras su lesión de rodilla.