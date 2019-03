Francis Alonso estampa su nombre en la historia de Greensboro

Francis Alonso continúa escribiendo su nombre con letras doradas en la NCAA. Tras otro gran partido, el malagueño se convirtió en el segundo jugador en la historia de UNC Greensboro en alcanzar los 2.000 puntos. Lo logró tras anotar 18 en la victoria contra The Citadel (96-100), donde su equipo tuvo que remontar una desventaja de 13 puntos. Así, el escolta sigue preparándose en su último año como universitario para las eliminatorias de la Southern Conference, que darán billete al deseado March Madness, donde estuvo por primera vez el costasoleño la pasada campaña.

Antes que Alonso, solo rebasó esta barrera el pívot Kyle Hines, también histórico en su universidad y ahora en el CSKA de Moscú. El malagueño superó los 2.000 puntos en el que era su partido número 134 con Greensboro, donde marcó otra efeméride con su equipo al llegar a los 100 encuentros en los que registra dobles dígitos de anotación. Además de sus 18 puntos con un 5 de 11 en triples, el jugador de 22 años capturó ocho rebotes, dio tres asistencias y recibió cuatro faltas en 35 minutos.

El escolta dejó Los Guindos con 17 años para afrontar un último año de instituto en Cushing Academy antes de formar parte de Greensboro, en Carolina del Norte, donde se ha erigido como uno de los mejores de la historia de su universidad. En esta, su cuarta y última temporada, promedia 16.7 puntos (36% en triples), 2.7 rebotes y 2.5 asistencias en 28 minutos.

El pasado fin de semana fue despedido con honores al disputar su último partido en casa (este sábado acaba la liga regular contra Mercer) y se mira con lupa desde el Unicaja lo que ocurra con su futuro. Y es que el director deportivo cajista Carlos Jiménez ya estuvo esta temporada en el partido entre Greensboro y Samford para ver el enfrentamiento entre los malagueños Francis Alonso y Rubén Guerrero, sobre los que se tiene derecho de tanteo para igualar cualquier oferta del mercado español.

