Francis Trujillo dirigirá al Unicaja Mijas y Jesús Lázaro pasará al EBA y al junior

Habrá cambios en el Unicaja en la estructura de cantera y en el equipo femenino en la próxima temporada. El club decidió prescindir de la figura de Antonio Herrera como responsable del junior que se desenvuelve en la Liga EBA y eso propiciará un movimiento de piezas. Jesús Lázaro, técnico que dirigió en las últimas temporadas al Femenino, con el apellido de Mijas, y que consiguió de manera brillante el ascenso a Liga Challenge pasará a dirigir al junior masculino y a ser el puente con el primer equipo. Ya dirigió en su día a ese equipo junior y llegó a ser campeón de España en un bloque con Augusto Lima o Pepe Pozas. Ahora será el encargado de nuevo de preparar a los jóvenes para el salto a la élite. Viene una generación muy buena desde cadete (dos años seguidos subcampeones de España en la categoría) y es un reto excitante.

El hueco en el equipo Femenino lo ocupará Francis Trujillo, técnico malagueño de dilatada experiencia en los banquillos de la provincia. Los dos últimos años dirigió al Novaschool en Liga EBA. Antes lo hizo con el Asisa Alhaurín de la Torre, al que consiguió llevar de manera sorprendente a Liga Femenina 2, entonces una proeza antes de que llegaran más tarde CAB Estepona y Unicaja. Lo hizo tras ganar una fase de ascenso en Los Guindos. Será el técnico, pues, para la aventura en Liga Challenge. Trujillo ya trabajó en la estructura del Unicaja tiempo atrás, como ayudante de Paco Aurioles en el Clínicas Rincón. Desde el club se considera que es la persona adecuada para pilotar la experiencia del proyecto ya en la segunda categoría. Aunque no cambia la idea de ser un equipo de cantera. A sus 47 años, Trujillo tendrá en sus manos un proyecto ilusionante, aunque exigente por la nueva categoría, para el que se formó durante las últimas décadas. Ya se están poniendo las bases de la plantilla de la próxima temporada.

El presidente, Antonio Jesús López Nieto, confirmaba en Zona Verde de 101 TV que el técnico iba a ser "Francis Trujillo. Jesús Lázaro va a llevar el EBA. Es una decisión de la secretaría técnica de la cantera y del primer equipo", afirmaba el presidente cajista, que sostiene que "hemos pensado siempre lo mismo en el femenino que en el masculino. Nosotros encontramos al equipo con unos contratos no acorde a la categoría en la que estaban y una cantera muy bien trabajada y aquí no tenemos emergencia o urgencia, pero sí exigencia y nos sentamos a ver las chicas jóvenes que podían contar y algunas veteranas de las que habían para poder sumar a la plantilla dentro y fuera de la lista y confiamos en Jesús Lázaro, que perdió los 9 primeros partidos y poco a poco, pues hemos ascendido este año cuando no lo esperábamos y no pasa nada. Reforzaremos el equipo para seguir creciendo en la segunda categoría sin prisa pero sin pausa. La idea es ir con gente de aquí creciendo y si hace falta reforzarnos, porque tenemos la segunda mejor cantera de España según la FEB. Invertir no es traerse a unas estadounidenses para ascender rápido e ignorar a las chicas que salen de la carrera. Como no existe la urgencia del masculino, pues vamos a intentar crecer con gente de aquí".

"Somos el único club de España que lleva equipos a las seis competiciones de España, porque no fallamos ni en masculino ni en femenino", incidía López Nieto sobre el trabajo que se hace en la factoría cajista: "Eso es un valor incalculable con nosotros y por eso pienso que fichar gente de fuera sería desperdiciar muchísimo talento. Lo que tenemos que conseguir es que Unicaja consiga recoger gente de otros lados, pero para su cantera".