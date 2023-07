Fuengirola, franquicia NBPA

Más información La NBPA invade Fuengirola

Fuengirola se convierte durante esta semana en una franquicia de la NBA. La NBPA, el sindicato de jugadores, eligió de nuevo la Costa del Sol y The Sanctuary, la instalación de última generación que en El Higuerón gestionan el malagueño Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, jugador de la NBA durante más de una década y con pasado en esta asociación. Ambos campeones del mundo (miembros de los originales juniors de oro) pusieron las bases, con el apoyo de instituciones, para lanzar una pista en un entorno privilegiado y con conceptos avanzados que está convirtiéndose en un centro de atracción para el baloncesto. Por aquí pasarán también Estados Unidos, Eslovenia y España durante el Torneo del Centenario de la FEB.

Es la segunda edición del NBPA Andalucía Week ‘The Sanctuary’, como se ha bautizado. Con el respaldo de la Junta de Andalucía, una veintena de jugadores de la mejor de liga del mundo de una decena de nacionalidades vive una experiencia durante varios ideas integral. Con una base de entrenamientos de tecnificación, mejora física y cuidados médicos pero también con horas para el esparcimiento y la diversión, desde jugar el golf hasta otros placeres más mundanos. También algunas actividades con niños de la ciudad y jornadas formativas con ejecutivos.

Ayer se reunieron el secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal; la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula; Stephanie Rawlings-Blake, directora ejecutiva de la NBPA; y Matteo Zuretti, jefe de relaciones internacionales y marketing de la NBPA para dar publicidad a esta semana de trabajo. Todos hablaron de las bondades mutuas. Desde la Asociación se intenta proteger a los jugadores, sin trato con los medios de comunicación. Forma parte de la estrategia de atracción.

El listado de jugadores incluye a varios All Star, campeones de la NBA, jugadores con experiencia en ACB, también varios españoles... Están representadas 17 franquicias de la NBA. Se ha aumentado el número desde 14 que estuvieron el año pasado hasta 21 del actual, síntoma de satisfacción en la NBPA y de que los jugadores se sienten cómodos. Hay, de hecho, jugadores como Kyle Lowry o Jonas Valanciunas, que tienen ya viviendo en la Costa del Sol.

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jaylen Brown (Boston Celtics), Steven Adams (Memphis Grizzlies) Aaron Gordon (Denver Nuggets), Bismack Biyombo (Phoenix Suns), Bruno Fernando (Atlanta Hawks), Davis Bertans (Oklahoma City), Immanuel Quickley (New York Knicks), JaeSean Tate (Houston Rockets), Nick Richards (Charlotte Hornets), Mason Plumlee (Los Angeles Clippers), Precious Achiuwa (Toronto Raptors), Deni Avdija (Washington Wizards), Usman Garuba (Oklahoma City), Malaki Branham (San Antonio Spurs), Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Omer Yurtseven (Utah Jazz), Udoka Azubuike (Boston Celtics), Jeremiah Robinson-Earl (Oklahoma City), Davion Mitchell (Sacramento Kings), Sidy Cissoko (San Antonio Spurs), Paul Reed (Philadelphia 76ers) e Izan Almansa (G League Ignite) conforman la lista de jugadores presentes en Fuengirola a lo largo de la semana que dura el campus. Desde jugadores consolidados All Star, como Donovan Mitchell o Jaylen Brown, a jóvenes recién salidos en el draft como Sidy Cissoko (previo paso desde el Baskonia a la G-League) o el flamante MVP del Mundial sub 19 Izan Almansa. El murciano lo fue también en el Mundial sub 17 y el Europeo sub 18 el año pasado. Jugará este año en la G-League en el equipo no vinculado Ignite con el objetivo de posicionarse para el draft de 2025. También está un campeón flamante de la NBA, Aaron Gordon.

Estarán dos internacionales convocados por Sergio Scariolo para el Mundial, Usman Garuba y Santi Aldama, que trabajan en Fuengirola para ponerse a punto y llegar bien al inicio de la concentración la próxima semana. El canterano del Madrid se ha visto traspasado de Houston a Atlanta y de Atlanta a Oklahoma City después del draft. El canario ha tenido una gran segunda temporada en los Grizzlies y debutará en la absoluta. Su última presencia fue un MVP en el Europeo sub 18. También se cincelan en Fuengirola. Y hay jugadores de diversas nacionalidades que ayudan a expandir imagen, objetivo final de las instituciones, como Letonia (Bertans), Congo (Biyombo), Jamaica (Richards), Fernando (Angola), Nigeria (Achiuwa), Israel (Avdija), Turquía (Yurtseven) o Francia (Cissoko). Con varias jóvenes promesas que intentan progresar en verano para estar a punto con The Sanctuary como trampolín.