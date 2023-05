Gaby Deck, ausencia notable en el Real Madrid-Unicaja

Gaby Deck, buque insignia del Real Madrid, no estará ante el Unicaja, lo que supone un contratiempo importante para los de Chus Mateo, catastrófico por el peso del argentino, que estará un tiempo largo fuera de las pistas, a falta de saber qué tiene exactamente en su rodilla izquierda. Zack LeDay, jugador del Partizan, cayó de lleno encima de su articulación, provocando un gesto feo, con Deck rápidamente echándose la mano a esa zona, llorando de dolor; imagen muy elocuente tratándose de un jugador de todo menos expresivo, con miembros de alrededor echándose las manos a la cabeza por lo que se podía venir. Tras el partido, abandonó el Stark Arena en muletas, mientras Chus Mateo confirmaba tras el partido que "la lesión no pinta bien, ojalá sea menos de lo que parece, pero no soy muy optimista", decía el técnico.

Una plantilla la del Real Madrid muy fatigada tras la maratón en Belgrado, que seguro debería suponer una ligera revolución en la rotación de cara al choque ante los de Ibon Navarro. Con Deck fuera de combate, habrá que ver qué decide el Real Madrid con los Tavares, Musa o Hezonja, todos ellos con una minutada importante en estos dos partidos ante los de Zeljko Obradovic; con un Tavares que forzó de lo lindo para ayudar a su equipo pese a estar lesionado, tal es su dominio que destrozó a los serbios en el tercer y cuarto partido, 41 y 30 de valoración respectivamente.

Se realizará las pruebas Gaby Deck este viernes, extraño sería que no fuese una lesión grave; mientras el Unicaja está al tanto de su enfermería, pendientes de Brizuela y Alberto, la idea es que viajen a la capital y se decidirá hasta última hora si juegan o no.