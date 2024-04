García González, un 'amigo' de Ibon Navarro

No es frecuente, pero tampoco es la primera vez que ocurre. El árbitro principal del duelo entre el Unicaja y el Baskonia, Juan Carlos García González, dirigió este sábado por la noche el choque clave para la salvación que medía en Palencia al cuadro castellanoleonés con el Granada. Poco más de 20 horas entre el final del Zunder-Covirán y el arranque del encuentro en el Carpena entre malagueños y alaveses.

Es un árbitro el bilbaíno que ha expulsado más de una vez a Ibon Navarro en un partido. La última vez ocurrió en mayo pasado, en un partido en el tramo final de la temporada regular ante el Gran Canaria. Mediado el tercer cuarto se marchó al vestuario por una doble técnica, la segunda por parar un mal pase de Yankuba Sima que iba a su cuerpo para evitar el impacto. Interpretó el colegiado que retrasó deliberadamente el saque rival. Se dio la circunstancia de que fue la segunda vez que le expulsaban en un partido. La primera vez fue ante el Lenovo Tenerife, en 2021, cuando dirigía al MoraBanc Andorra. Y el mismo árbitro, Juan Carlos García González.

“Los jueces están para cumplir la ley y las normas, pero hay que gestionar algunas cosas. Es un balón que Yankuba pasa a la esquina, Dylan se mueve y estoy yo. Si dejo el balón salir, no hay saque rápido. Lo único que hago es cogerla y soltarla, ni siquiera la lanzo para atrás, solo soltarla. No pueden expulsar a un entrenador por eso, me parece muy injusto. Las normas son las normas, pero hay que tener dos dedos de frente, precisamente lo que hago es dejarles la opción de sacar rápido. El balón hay que soltarlo. Es ridículo que expulsen por eso”, razonaba el técnico vasco, que tampoco quería dar más vueltas, pero estaba visiblemente molesto por el hecho.

Este domingo regresa García González a Málaga y lo hará después de un partido pocas horas antes. Ya fue el árbitro principal recientemente en el Unicaja-Bàsquet Girona, sin que hubiera más rencillas con el entrenador vitoriano. Rafael Torres y Javier Serrano estarán completando el trío arbitral.