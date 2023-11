Gerschon Yabusele no jugará ante el Unicaja: lesión seria

Guerschon Yabusele, jugador francés del Real Madrid, será baja por un tiempo indeterminado al sufrir una rotura parcial del ligamento lateral interno en su rodilla izquierda, informó este viernes el club blanco en sus medios oficiales. Así que, lógicamente, será baja este domingo en el partido que el Unicaja jugará en el WiZink Center. No obstante, la profundidad de plantilla del equipo de Chus Mateo es enorme.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Guerschon Yabusele por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura parcial del ligamento lateral interno en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución", explicó el club español en un breve comunicado.

El ala-pívot francés participó este jueves en el último partido de su equipo, frente al Mónaco en Euroliga, en el que disputó 12.26 minutos en los que anotó tres puntos y capturó un rebote.

La receta de Ibon Navarro

"Es un partido en el que tienes que tener la sensación de encararlo positivamente, te tienes que liberar y jugar sin miedo", insistía Navarro sobre el duelo ante el Madrid y la forma en cómo encararlo: "Si juegas con miedo y no eres valiente te pasa lo que pasó ayer al Mónaco, si vas con mucho respeto. Todo el mundo cuenta con que vamos a perder porque este año están 19-0, pero en Euroliga, si cuentas desde que perdieron los dos primeros contra el Partizan, son unos cuantos seguidos en Euroliga ganando. Vas allí, vas a su cancha, están en un momento muy dulce, con muchos jugadores que aportan. Puedes jugar a tu máximo nivel, como creo que jugó Valencia, y puede que no te dé. Entonces debe encararlo de la forma más positiva posible, hacer tu trabajo lo mejor posible y no frustrarte si con eso no te da. Cuando juegas contra el Madrid necesitas que no estén a tu mejor nivel y puedes hacer cosas por si eso ocurre. Pero si ellos están a su nivel debes hacer tu trabajo lo mejor posible y no frustrarte si con eso no te da. Tenemos que saber que hay cosas que no nos deben frustrar en el partido. Estar tranquilos y enfocados en hacer nuestro trabajo lo mejor posible y en jugar lo mejor posible. Hacer las cosas a nuestro mejor nivel y, si eso no nos da para ganar, no frustrarnos. Es el prisma con el que hay que mirar".