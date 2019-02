La aventura americana de Gody

El malagueño Golden Dike, que desde hace tres temporadas juega en la cantera del Real Madrid, emprenderá la próxima temporada la aventura americana en la NCAA. Gody, formado en Los Guindos en la EBG y el Unicaja hasta el primer año de cadete, se marchó antes de su segundo año en la categoría al Madrid. Y ahora se dispone a jugar en Loyola Maryland, universidad ubica en Baltimore y que juega en la Division I.

Sources: Real Madrid standout Golden Dike just verbally committed to Loyola (Md). This is a big deal for Tavaras Hardy. Dike is a four-star level prospect.

Así lo recogen medios especializados en la información de baloncesto universitario americano. Con esa universidad también se ha comprometido otro joven valor del baloncesto nacional, Santiago Aldama. Con 2.01 metros y 105 kilos, Gody es un jugador interior con capacidad para hacer cosas distintas. Internacional y campeón de Europa sub 16, este verano tiene el Europeo sub 18 en el horizonte.

Justo en la temporada que acaban Francis Alonso y Rubén Guerrero su periplo universitario, otro malagueño con proyección emprende la aventura americana. Según informa 247sports.com, Coastal Carolina, UT-Arlington, UNC-Greensboro, la univesidad de Alonso y TCU fueron otras universidades que tantearon la incorporación del malagueño de raíces nigerianas.

Muy contento de poder anunciar mi verbal commitment con @LoyolaMBB y de poder seguir formandomeHappy to announce my commitment with Loyola University Maryland! Excited to be part of the Greyhound family! The best us always yet to come🏀#GoHounds@LoyolaMBB @LionsBasket https://t.co/7kx76KMZ8l