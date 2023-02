Gran victoria del Unicaja Mijas en Logroño (60-64)

Gran victoria del Unicaja Mijas ante el Bosonit Unibasket en Logroño (60-64) que le permite colocarse en la séptima posición en la tabla, empatadas con la quinta a victorias, y por primera vez en la temporada con balance positivo tras la remontada constante de las pupilas de Jesús Lázaro, que no dejan de escalar posiciones. Han ganado siete de los ocho últimos partidos y la posibilidad de entrar en la fase de ascenso comienza a ser real.

En Logroño, el Unicaja salió como un tiro (10-21) y después administraría esa renta porque ya no ganaría ningún cuarto más. El único pero es que el equipo malagueño no pudo hacerse con el average particular, ya que las riojanas vencieron por seis puntos en la ida. Pero fue fuerte el cuadro de Lázaro, jovencísimo y que se sobrepone a lesiones de diversa consideración, para aguantar las embestidas locales para traerse una victoria muy importante a Málaga.

Dos jugadoras destacaron numéricamente en el Unicaja Mijas. Fatou Filor sumó 19 puntos y 13 rebotes par 28 de valoración y Marilija Stojiljkovic se fue hasta los 15 puntos y 12 rebotes para 21 de valoración. También Marta Ortega sumó siete puntos, cinco rebotes y tres robos para 10 de valoración.

La salvación está virtualmente conseguida, con cuatro victorias de ventaja y siete partidos por jugar. Los cuatro primeros equipos son los que pelean por el ascenso con los cuatro primeros del Grupo B. El Unicaja Mijas se encuentra ahora mismo a una victoria del cuarto lugar, que ocupa el Arxil, con el que todavía tiene que jugar en Los Guindos en próximas fechas. Antes, otro encuentro en casa este domingo 5 de marzo por la mañana (12:00) ante el segundo clasificado, el Ingenia Solar Energy Costa de Almería, un derbi regional complicado pero factible.