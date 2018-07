Los Guindos saca músculo

La cantera del Unicaja disfruta de uno de los momentos de más exposición en los tiempos recientes. Al menos, del jugador nacional. Es frecuente ver como muchos de los productos de Los Guindos son citados de forma simultánea por varios equipos de la selección española. De hecho, hasta el momento, nueve van a ser los que van a trabajar con el combinado nacional este verano.

Ignacio Rosa comenzará el sábado el Europeo sub 20 en la localidad alemana de Chemnitz. Viene siendo un habitual en las convocatorias de las inferiores el de Los Barrios, que esta temporada vivió su primer curso como senior. También se conocía la llamada a Ana Jiménez, que intentará hacerse un hueco en la sub 18 para el Campeonato de Europa. Es la primera internacional de la sección femenina la alero del junior cajista. El cadete Pablo León disputará el Torneo de la Amistad en Francia del jueves al sábado.

Ayer se compuso el grueso de este grupo de canteranos del Unicaja. Los cadetes Pablo Sánchez, Rubén Domínguez -que la próxima temporada jugará en el CB Torrelodones madrileño-, Javi Rodríguez y Jeffry Godspower aparecen en la lista que ofreció la sub 16. El conjunto de Javier Zamora disputa desde el 10 de agosto el Campeonato de Europa en la ciudad serbia de Novi Sad. La convocatoria cuenta con 17 jugadores, por lo que cinco no pasarán el corte. El técnico aprovechará la concentración en Palma de Mallorca, del 16 al 26 de julio, para tomar la decisión. En la misma isla disputarán un torneo amistoso -del 27 al 29-, así como otro en Italia -del tres al cinco de agosto-.

En Palma también se reunirá la sub 17, que este estío no tiene competición oficial. El equipo del ex cajista Chus Lázaro, que cuenta con Chiki Gil -entrenador del cadete del Unicaja este curso- como técnico ayudante, entrenará durante una semana, del 22 al 29 de julio. Allí disputarán varios amistosos, entre ellos uno con la sub 16. En esta lista, donde todos los jugadores son nacidos en el año 2001, aparecen Alessandro Scariolo e Ismael Tamba, que esta temporada han jugado en la Liga EBA a las órdenes de Paco Aurioles. El base ya tiene experiencias en sus hombros con España, el verano anterior participó en el Europeo que se disputó en Podgorica. El interior cordobés recibe un premio a su gran temporada, donde ha explorado un notorio progreso en su primer curso en el Unicaja.