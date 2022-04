Ibon Navarro: "Está claro que no he hecho bien mi trabajo"

Ante el desastre de primer cuarto que completó Unicaja en el feudo de Baxi Manresa, Ibon Navarro dejó claro que no hizo bien su trabajo. Así se mostraba el entrenador cajista, que veía suspensa también la capacidad mental de sus jugadores ante lo que se le vino encima, así como la falta de agresividad y valentía en según qué momentos del partido.

"Está claro que no he hecho mi trabajo bien. Empezar como hemos comenzado el primer cuarto.. es decisivo", iniciaba Ibon, que vio ya imposible el partido transcurrido esos catatónicos primeros 10 minutos: "Lo he intentado pero no he convencido a mis jugadores de lo que nos íbamos a encontrar. La energía que teníamos que mostrar, la agresividad que teníamos que mostrar en ataque y defensa, ha sido muy baja".

El entrenador cajista enumeraba uno a uno los errores de su equipo: "Hemos hecho nueve tiros de tres puntos, tres en zona, no hemos pisado la pintura en ningún momento. Por la presión de Baxi Manresa". Ibon Navarro insistía en que fue él el que erró a la hora de transmitir la idea, protegiendo a su plantilla: "Está claro que sí sabíamos que iba a pasar y mi equipo no lo ha estado preparado es que no he hecho bien mi trabajo".

Con el primer partido perdido, el técnico pone ya el foco en el siguiente y la oportunidad de revertir lo vivido: "Tenemos una oportunidad dentro de una semana de hacerlo mejor, de demostrar que podemos jugar contra este nivel de agresividad, de buen baloncesto que ellos juegan. Aprender de lo que nos ha pasado e intentar que la semana que viene el partido sea distinto".

Profundizó también en la debilidad mental de sus jugadores: "Este partido era un claro examen para nuestra fortaleza mental. Sabíamos que esto iba a pasar. Aunque estuviéramos bien, ellos podían empezar bien, pero teníamos que estar en un nivel de agresividad y valentía que no hemos mostrado. Además tampoco hemos aprobado el examen de la dureza mental. Nos hemos diluido. Hemos empezado a fallar tiros, porque no hemos intentado ser más agresividad pisando pintura. Creo que no hemos tenido ninguna opción. El examen de la fortaleza mental tampoco lo hemos probado".