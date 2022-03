Ibon Navarro cede el mérito a la "profundidad de banquillo"

Ibon Navarro atendió a los medios de comunicación al término del encuentro que su equipo, el Unicaja, disputó en la cancha del Cluj-Napoca, en una nueva jornada de la Basketball Champions League. Fue una victoria trabajada, con altibajos durante el encuentro pero resuelto de manera eficaz. Apuntó a su banquillo, precisamente el entrenador vitoriano: “Ganamos gracias a los hombres de banquillo, que nos dieron la energía necesaria en los últimos minutos. Pudimos tener muchas opciones de ganar. Tuvimos problemas y sufrimos en el segundo cuarto porque no nos entendimos, hicimos malos tiros de tres, ellos jugaron un baloncesto fácil con espacios, pero anotamos un 0-7 para mantenernos en el partido e irnos al vestuario con buenas sensaciones. En la segunda parte hicimos un buen trabajo, estuvimos sólidos, fuertes en el rebote, desperdiciamos tiros fáciles de tres. Pudimos seguir el plan de partido y vimos que tenemos profundidad de banquillo y nos dio la victoria.

Está mostrando síntomas alentadores este Unicaja de la mano de Navarro. Se mostró madurez en momentos delicados y eso gustó al técnico, que además está convencido de que es el camino para construir algo sólido. Le convenció la resolución del choque: “La consistencia. Nosotros sabemos que tienen mucha energía, especialmente en la primera parte, hicieron un buen baloncesto y buenas canastas. Tuvimos que contenerlos y esperar a nuestro momento. Sabíamos que normalmente en los últimos seis o siete minutos ellos tienen los partidos hechos, así que teníamos que igualarlos en energía. Y funcionó, funcionó porque creo que en los últimos seis minutos ellos no tenían energía suficiente para competir contra nuestra defensa”.

Pese al triunfo, que saca en cierto modo la dolorosa última espina, no quiso mandar un mensaje equivocado. Ahora toca poner los sentidos en la Liga Endesa, donde está lejos aún de la zona noble: “Esta competición está formada por muy buenos equipos, con buenos jugadores y buenos entrenadores. No podemos hablar ahora de ganar la Champions League, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en el próximo rival en la competición doméstica que es el Gran Canaria. A ver si alcanzamos los play off y ya veremos dónde llegamos”.