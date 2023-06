Ibon Navarro: "Confío en el hambre de mis jugadores; estamos listos para jugar cinco partidos en 10 días"

Ibon Navarro compareció en la sala de prensa del Carpena en la víspera del viaje a Barcelona para debutar este miércoles en las semifinales de la ACB en el Palau Blaugrana. Mucha ilusión en la expedición cajista, la que transmite el entrenador, con un discurso lógicamente prudente, pero con el brillo en los ojos de que se puede hacer algo grande si el equipo es fiel a sí mismo.

Se le cuestionaba a Ibon por el hecho de que el Barcelona ha sacado ya a la venta entradas para la final de la ACB antes de jugar las semifinales. "Quiero hablar de baloncesto. Hay gente que puede gastarse 116 euros por ver cuatro partidos, seis o dos. Esto es muy interesante que lo sepa todo el mundo, también mis jugadores... Pero ya está, no le doy más importancia", bromeaba Ibon Navarro sobre el particular.

"La pregunta más que si se les puedes ganar es cuántos partidos les puedes ganar", reflexionaba el técnico vitoriano sobre las posibilidades del equipo malagueño: "No sé si son muchos en circunstancias normales, pero puede ser que no sean las circunstancias normales. Hay mucha ilusión, ellos están más apretados, tienen que salvar la temporada, sin Euroliga ni Copa, por nivel de jugadores y entrenador tienen que ganar títulos. Pero yo me centro en hacer un buen primer partido, un buen segundo y un buen tercero, que seguro que habrá, y ahí ver dónde estamos. Tenemos que centrarnos mucho en lo que tenemos que hacer para ser competitivos ante un equipo tan grande".

Acerca de los jugadores que pueden ser desequilibrantes, Navarro decía que "Kyle Kuric no estaba al mejor nivel en otros tres partidos, ahora es muy importante, está en su mejor momento, pero qué más te puedo decir. Mirotic, Jokubaitis, Alex, Laprovittola, pueden aparecer Tobey, Kalinic... Hasta Nnjai y Sergi Martínez pueden cambiarte un partido con su energía. Hay demasiadas cosas. Tenemos que hacer un partido serio a nivel de rebote y control de pérdidas. No solemos perder muchas, aunque en los últimos hemos perdido más de la cuenta. Ellos tienen muchas deflections por su volumen y tamaño, tocan muchos balones en defensa. Resulta importante correr y meter puntos fáciles. Es clave contra ellos", proseguía.

"Noto ambiente parecido a antes de viajar a Tenerife", apuntaba Ibon cuando era cuestionado por si seguía viendo a sus hombres sin ganas de vacaciones: "De confianza, de energía. Habéis hablado más con ellos que yo sobre la semifinal. Hemos trabajado en las cosas que queremos hablar, ahora veremos algún vídeo, les conocemos de sobra, no hemos incidido a nivel mental o motivación. Sólo hablamos de baloncesto, de hacer algún retoque o detalle como contra Tenerife. No creo nada en eso que hay que robar un partido, sólo pienso en mañana, esto de vamos a ganar un partido del Palau para volver 1-1... No lo entiendo. He ganado dos veces la Liga y las gané 0-3. Esto de ver el primer partido y si ganas el segundo... ¿Si vuelves 2-0 no sales a jugar? Hay que ver el primero, si has sido competitivo o no, retocar, ver cosas, igual en el tercero. Si queremos pasar hay que ganar en el Palau, pero nada más".

"No depende de nosotros. Todo este ruido que hay no depende de nosotros", respondía el entrenador vasco sobre cómo puede influir los numerosos rumores que circulan en torno al equipo azulgrana: "Cómo les afecte no depende de nosotros. Si les afecta o no... En la carrera de cualquier deportista siempre es mejor ganar. Mejoras si ganas. Pase lo que pase con ellos será mejor que ganen que si no ganan. Nadie entra pensando en perder. Cualquiera es pseudoperiodista y escribe en Twitter, cualquiera dice una cosa y se convierte en noticia porque sí. Os debería importar más a vosotros. No sé si es verdad ni me importante. Es un partido de baloncesto, nada más".

Kravish, con un problema en el talón

Alberto Díaz está ya entrenando con el equipo a buen nivel, pero había una noticia negativa en la preparación. "Tenemos un problema con Kravish, que se dio un golpe en un talón contra el Tenerife y está bastante dolorido, no pudo entrenar el martes, a ver si hace algo hoy. Estará, no al 100%, pero estará", informaba el técnico.

"No pienso en el segundo, sino en el primero, es lo que tenemos que hacer", respondía Ibon cuando se le preguntaba si era menos complicado sorprender en el duelo que abre la eliminatoria: "Vienen de una serie no demasiado dura en cuanto a ritmo y contactos. Valencia fue a defensas en zona, intentó hacer partido táctico. Llegamos con una velocidad de crucero muy alta, pero no tiene por qué significar nada. Por otro lado, te ganan el primero, ajustas 48 horas después... No es fácil ganar, aunque sean mejor equipo que nosotros, dos partidos en 48 horas. No te sabría decir estadísticamente cuál se gana más. Si fuéramos a un tanteo alto estaría muy contento. No creo que pasemos de 80 puntos, no lo creo, por el tipo de rimo que llevan ellos y por su nivel defensivo, que es muy alto. Si estamos al nivel que acostumbramos, defensivamente vamos a ser sólidos y dar poco al rival. Si se produjera lo otro sería bueno para nosotros".

Las apuestas favorecen claramente al Barcelona. "¿A qué nivel favorece? Mi sensación de hablar con gente del baloncesto no es esa, no es la misma. No sé de qué sirve que sean favoritos siendo evidente que lo son. Hay menos margen de sorpresa que en un partido de Copa. ¿Cuántos partidos de cinco le podemos ganar en una secuencia normal? ¿Uno o dos? Tres sería mucho. No lo sé, pero creo que estamos preparados físicamente para jugar cinco partidos en 10 días y estamos bien, ellos también. Confío en el hambre de mis jugadores y adaptarnos a una serie de cinco partidos. Cuando pierden dinero muchos turcos se acuerdan de nuestras madres en Twitter. Espero que me insulten otra vez", bromeaba Ibon Navarro: "Más que por lo que se pueda decir, escuché a Nico hablar muy bien de nosotros, de puertas para afuera, hemos ganado respeto. Ganamos Copa del Rey, eliminamos 2-0 al Tenerife, 24 victorias en ACB... Yo a ese equipo lo tendría en cuenta. Lo que piensen otros no lo sé".

Aspectos tácticos

Se le cuestionaba a Ibon Navarro por diversos aspectos tácticos de la eliminatoria, como el tamaño de Tomas Satoransky en el puesto de base. "Juegan muchos minutos con Tomas y Nico juntos. Más allá de Kendrick, Tyson o Darío, por cuestión de volumen, podemos ajustarnos para intentar contener a Tomas. Hay quintetos muy grandes, con mucha amenaza exterior. El otro día tenían uno con Kuric, Abrines, Sanli, Mirotic y Satoransky... Todos tienen amenaza de tres puntos y más de dos metros y quizá fuera Tomas el tirador menos seguro pero acordaos de lo que nos hizo en el partido de Liga en el Carpena. Jugadores verticales, tamaño, defensa... Satoransky es un base de más de dos metros. En la Copa lo llevaba al poste a Perry, es una de las maneras, no les fue mal hasta que ya no les fue tan bien. Van pasando cosas, hay que tener propuestas para el rival, unas salen y otras no", ahondaba Navarro antes de cerrar refiriéndose a cómo el Barça puede trabajar el poste bajo con Will Thomas: "Vimos que en el partido de Liga estaban bastante más preparados, negando recepciones, teniendo cuidado de los indirectos... Nos conocemos bastante bien, aunque su batería táctica es bastante más grande que la nuestra, son más imprevisibles que nosotros. Igual que yo hablé del posteo de Satoransky, seguro que Saras ha hecho un trabajo, es uno de los mejores de Europa. Depende también de que haya lucidez, que haya calidad en la ejecución, ser capaz de identificar qué te da y te quitan... Es nuestro trabajo".