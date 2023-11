Ibon Navarro: “Contentos, tres victorias en el exilio”

Ibon Navarro estaba satisfecho tras la victoria en Bilbao, aunque hubo varios detalles que no le gustaron. Empezó, eso sí, por pedir disculpas a la afición bilbaína por un challenge que pidió con el partido ya sentenciado en los últimos minuto y que Miribilla le reprendió con una bronca importante. “Ya le pedí disculpas a Jaume Ponsarnau, las pido de nuevo por esa acción del instant replay. Sobraba, no tenía mucho sentido. En ese momento valoras la intención del jugador por ir al rebote de ataque, pero sobraba, no tenía mucho sentido. Así que perdón”, decía con humildad el técnico cajistas, que pasaba a analizar el partido con más detenimiento.

“Hemos entrado muy bien a nivel defensivo, tuvimos algunos problemas con Alex y Pantzar al no terminar de parar el balón en las situaciones de bloqueo directo que hemos mejorado a medida que avanzaba el partido. Hemos sido bastante sólidos en situaciones 1x1 defensivas, en limitar las opciones de Bilbao, que juegan muy organizados, con focus muy claros de ataque para sus jugadores y estuvimos realmente bien a nivel físico y de concentración”, proseguía el entrenador vitoriano.

Eso sí, no ponía paños calientes Ibon a lo que fue un segundo tiempo pobre en líneas generales de su equipo, aunque no fue mejor el del rival, lo que permitió una victoria cómoda. “En la segunda parte hemos estado mal. El equipo se equivoca cuando entra Mario porque piensa que parece que se ha acabado todo. Es lo peor que hicimos. Un tercer cuarto sin anotación, sin acierto en ninguno de los dos equipos, sin aciertos en tiros libres. Los últimos 20 minutos han sido malos por los bajos porcentajes que tuvimos los dos equipos, pero sacamos una renta importante de la primera parte. Contentos, es la tercera victoria consecutiva fuera de casa en este periodo en el exilio. Deseo suerte al Surne Bilbao Básket”, cerraba Ibon, cuyo equipo completó una gira excelente, sobresaliente.