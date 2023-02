Ibon Navarro: "Creo que mañana vamos a competir bien"

Aplicando de nuevo la coherencia, sensatez, sosiego; no fue una excepción una rueda de prensa posterior a cargarte al Real Madrid en unas semifinales de Copa. Ibon Navarro es el entrenador del momento, por cómo hace que juegue su Unicaja, el matagigantes oficial en Badalona. "Orgulloso por el trabajo, la fe y por lo que estamos construyendo, esto no ha acabado, pero cuando en el camino te encuentras en una final de Copa habiendo ganando a Madrid y Barça, es una seña que estamos haciendo las cosas bien, de que este es el camino. El partido se decide en dos señas muy importantes: el acierto en el triple, sobre todo desde nuestros interiores, y lo otro es haber ganado al Real Madrid en rebotes, que eso no lo consigue nadie. Habla muy bien de la concienciación del equipo de lo que había que hacer, haber jugado valientes; si juegas con miedo contra ellos, es muy posible que no ganes, y nosotros hemos demostrado una valentía muy grande".

"Los partidos contra el Madrid se hacen muy largos, ir ganando de diez-doce puntos a falta de cinco minutos no significa nada, pero sí tuvimos control con los quintetos y en el juego. Ha salido todo muy bien. Hay cosas que dependen de ti y tu energía, y otras de tu acierto. Queríamos que nuestros pívots metieran de fuera. Hemos sacado a Poirier y Tavares de su zona y lo hemos aprovechado, además porque hemos sabido leer y aprovecharlo con nuestras ventajas. La pizarra muy bien, pero los que tienen que llevarlo a cabo son los jugadores, todo el mundo puede hacer jugadas con los imanes fantásticas, veremos quién nos toca, dos equipos muy difíciles para nosotros. Nuestro staff ya está con ello, seguro que la noche será larga. Desgraciadamente mi experiencia como entrenador e finales de Copa es nula, como asistente sí, veremos. Me siento muy orgulloso de mis jugadores, hay veces que unos juegan más, otros días que menos; lo que está por encima es la calidad humana del grupo por encima de lo baloncestístico", valoraba el entrenador cajista.

"Lo de no hacer demasiadas fiestas, el que más maduro ha estado ahí es Gus, porque tenemos muchos tocados. Djedo, Perry, Ktavish con una minutada larga. El único partido que podemos perder es el de mañana, va a ser el más difícil porque ya no vamos a tener ese papel de que el otro tenga miedo. Confío mucho en mis jugadores, les veo muy seguros de lo que hacen, el uno del otro, seguro que mañana competiremos bien, pese al cansancio y los problemas, competiremos bien. Creo que hoy hemos jugado muy bien. La euforia te lleva a sobreexcitación, a cometer errores, no creo que esta tarde haya sido eso; más que euforia, es que nuestras expectativas son más bajas que las suyas. Hemos tratado de venir a competir, jugar y pasarlo bien", finalizaba