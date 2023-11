Ibon Navarro: "Determinación, fe y creer siempre en nuestro trabajo"

Ibon Navarro llegaba liberado a sala de prensa, una mañana de emociones opuestas, pero donde el Unicaja llegó a tiempo para batir al Real Madrid en el WiZink, de nuevo mostrando orgullo con todo en contra. Profundizaba el entrenador del Unicaja, al igual que en Girona, en el carácter de su equipo a la hora de insistir, aunque por el escenario y rival es difícil encontrar un contexto más desfavorable para dar la vuelta a un partido. "Perdón por la voz, entre una cosa y otra... Felicitar al equipo, con nuestros errores evidentemente, por hacer cuarenta minutos de buen trabajo, haber tenido fe, no frustrarnos por el marcador, por las acciones brillantes del Real Madrid durante muchos momentos, canastas que están al alcance de los jugadores del talento de ellos. Esto lo calificaría como una victoria de mucha fe, determinación y creer que teníamos que hacer cuarenta minutos de mucho trabajo sin mirar al marcador, también confiar que el cuarto partido del Real Madrid en esta semana le pudiese pesar. Para eso tenías que estar todo el rato creyendo en lo que haces y que tuvieras alguna opción, como ha sido el caso", explicaba Ibon Navarro.

"Hay que contextualizarlo todo. Insisto en la fe del equipo en seguir trabajando, de querer hacer un partido largo y poder superar esos malos momentos. Ese cuarto partido le podía pesar, como ha sido. Ningún jugador de ellos ha superado los 25 minutos salvo el Facu, pero era el camino: intentar hacer el partido largo y ver si podíamos llegar. Bajo ese contexto, puede salirte bien o muy mal, te empiezas a caer y aumentando de los veinte a treinta puntos de diferencia. Pero el equipo siguió creyendo, se ha notado. Son dos partidos seguidos que hemos remontado esa diferencia y habla bien de la mentalidad del equipo, de seguir trabajando al independencia de lo que pasaba en el marcador". De nuevo con un cambio de chip exagerado tras el descanso, al igual que en Fontajau. "Lo de los planes quedan súper bien en el papel, pero luego hay que llevarlos a la cancha. Evidentemente, como muchas veces digo, si al Real Madrid le enfadas pronto, es muy difícil ganarles. El plan nunca puede ser recibir 54 puntos en la primera parte; mentiría si dijese que lo queríamos hacer. Pero sí que es verdad que si vas a un partido largo, te metes al final, tienes más opciones que si planteas un partido duro contra ellos, se ponen a defender, ante la incomodidad se crecen. Todo esto sobre el papel, luego si te pones 21 abajo y meten una más, son 24 y seguramente se acaban. Si les enfadas pronto, como hoy, tienes pocas opciones".

"Ha salido perfecto porque han jugado los chicos, no yo. Estábamos cometiendo errores por intensidad en la primera parte. Un triple del Chacho mal defendido, alguna mala situación con el Facu. Errores impropios nuestros; pudimos evitar eso en la segunda parte, las cosas que fueran sencillas de manejar. Cuando haces eso y le quitas el rebote, la confianza con la que tiran no es la misma. Por subir nuestro nivel y conseguir el rebote ofensivo, nos llegan las opciones de ganar", verbalizaba. Mensaje de puertas hacia fuera que no se toca, algo que tiene controlado el vitoriano. "Que estamos más cerca de perder. Cuando ganas uno más, estás más cerca de perder. Los pies en el suelo, a ver si recuperamos, que lo de Kendrick no tenga muchos problemas, luego un viaje complicado a Le Mans en BCL el miércoles. Ahora tranquilidad. No éramos un desastre cuando perdimos tres partidos seguidos, ni ahora vamos a ganar la Liga. Hay que estar tranquilos. Contextualizar en qué situación hemos ganado al Real Madrid y no olvidar que el año pasado, cuando todo el mundo dice que hicimos una temporada extraordinaria, ganamos 1/3 al Barça y 1/3 al Real Madrid, que al final es lo normal. Hay que estar tranquilos".