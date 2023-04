Ibon Navarro: Joventut, dinámicas, Final Four aparcada...

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, habló 48 horas antes del partido ante el Joventut de este domingo, en el que se espera un gran ambiente y en el que está en juego el quinto lugar en la tabla. Si se consigue se habrá dado un paso grande para ocupar esa posición en la tabla. El equipo verdinegro llega de caer en las semifinales de la Eurocup en Gran Canaria, pero ya se centra en su único objetivo, la ACB.

"No sé cómo van a estar, no estoy en ese vestuario, no depende de mí", respondía Ibon sobre cómo afrontará el rival el partido: "Estamos preparando centrándonos en el baloncesto, cuando cualquier equipo de ese nivel debe focalizarse en el siguiente objetivo, que es hacerlo mejor en la Liga Endesa, y eso les puede hacer más peligrosos. Hubo un partido en la primera vuelta en que no estuvimos lejos, lo competimos bien, en el último cuarto perdimos control de algunas situaciones, con pérdidas, alguna mala decisión... Andrés Feliz hace cuartos brillantes y decisivos al final, no sólo contra nosotros, pero allí ocurrió. Espero un partido largo, la baja de Pau Ribas es importante para ellos pero le da más espacio a otros jugadores, aumenta la importancia del rol de Kyle Guy, tiene más minutos Busquets. Además, Joel Parra, Brodzyanski es muy importante, los partidos buenos de Ellenson coinciden con partido buenos del Joventut. Es una plantilla completa, mezclan energía y juventud con experiencia".

Hay un jugador estructural que es Ante Tomic en el rival. "Condiciona mucho, el Gran Canaria hizo un gran trabajo con él, demostraron que cuando limitas mucho las continuaciones cortas, encuentran situaciones de posteo de treses y cuatro, hasta doses, situaciones de tiro... El problema es creer que si cortas la vía de comunicación con sus compañeros ya está. Lo demostraron con el Gran Canaria que no es así, pudieron ganar perfectamente. El Gran Canaria hizo un espectacular partido, Albicy metió algunas canastas fuera de guion. Pero ellos tienen más armas que Tomic, pueden abrir otras vías muy útiles y provechosas. Es más una cuestión de equipo", señalaba Ibon.

Acerca de lo que puede distraer la Final Four de la BCL, decía el técnico vitoriano que "apenas hemos hablado, simplemente el calendario de esa semana, para ver cuándo van a poder descansar y estar con sus familias. Hay tres partidos antes, igual que hablo del Joventut, pero no es por llegar bien a la Final Four, es la pelea de la Liga Endesa, no estamos gestionando de manera especial, no le hemos prestado atención a la Final Four todavía", proseguía Navarro, que admitía que, pese a los resultados muy positivos en el mes de abril, el juego no ha sido el óptimo: "Las dinámicas te permiten ganar en canchas complicadas, con en Lugo o Zaragoza, que se lo pregunten a Manresa el miércoles. No fue un buen partido, hubo problemas antes del partido, el viaje no lo hicimos de la mejor manera. A veces te equivocas, a veces no, tienes que tomar decisiones a la hora de programar. No venimos de hacer nuestros dos mejores partidos. Estamos haciendo un buen trabajo de entrenar bien esta semana, recuperar hábitos importantes, a ver si nos sirve para jugar este domingo ante un rival muy difícil".

Cuestionado por la importancia de asegurar el quinto puesto con la victoria este domingo, Ibon era cauto: "Si ganamos al Joventut y perdemos después, ¿qué? Todos los partidos son importantes. Quedan cinco, no hay tantas diferencias en la clasificación. Si ganamos al Madrid y perdemos los otros cuatro, ¿de qué vale? Hemos hecho un buen mes de abril en resultados, sólo de resultados, y hemos cogido aire. Y el calendario condiciona, en mayo será muy difícil. La Final Four es muy exigente a nivel de rivales, como todos los partidos de ACB".

Para cerrar, el entrenador cajista fue cuestionado por la espectacular pelea del WiZink Center en el partido de la Euroliga entre el Madrid y el Partizan: "Si Zeljko Obradovic no quiso hablar de esto, ¿quién soy yo para hablar?".