Ibon Navarro: "Jugar a meter una más que el Real Madrid es un suicidio"

Ibon Navarro diseccionó la derrota del Unicaja en Madrid. El técnico lamentó la oportunidad perdida para ganar en el WiZink aunque admitió que es humano con lo que viene. Pero siempre es exigente y señaló los campos de mejora, empezando por la agresividad que faltó.

"Felicito al Madrid por la victoria, ha sido un partido de guante blanco, vamos a decir, sin demasiada intensidad defensiva por parte de ninguno de los dos equipos. Desde nuestra perspectiva le hemos dejado a los jugadores que tiene el Real Madrid coger aún más confianza que cuando ya la tenían después de la semana tan espectacular en Belgrado. En la segunda parte han sido capaces de meter canastas muy difícil, 7/8 de triples en el tercer cuarto. A pesar de que no hemos estado mal adelante. A pesar de las bajas que tenía el Madrid, jugar a meter una más que ellos es un suicidio y es lo que nos ha pasado", analizaba Ibon, que también intentaba ver la parte positiva: "La parte buena es que hemos conseguido meter a Alberto y Darío en la rotación, hemos conseguido contener la rotación de los jugadores de cara a la próxima semana. Pero nos vamos con la sensación de que hemos perdido la oportunidad de ganar en Liga en el WiZink después de 16 años. Teníamos una buena oportunidad, no hemos ido a por ella, nos ha faltado un poco de colmillo para ir más allá e intentar competir un poco más. Es comprensible, pero nos vamos un poco fastidiados con esto".

"El acierto es una cuestión de la confianza de que venían y de nuestra falta de agresividad defensiva", decía Ibon sobre el altísimo porcentaje de tiro del Real Madrid durante el grueso del duelo: "Somos un equipo que genera muchas pérdidas en los rivales y nos da puntos fáciles y sólo les hemos propiciado siete pérdidas, eso habla de nuestra falta de morder atrás. Pero diciembre de 2021, Madrid-CSKA, sólo cuatro jugadores profesionales más Vukcevic y Klavzar, y ganan 71-65. No es un problema de los nombres de atrás, es de lo que hay aquí. Y lo hemos hablado. Les dije que no penséis que porque faltan estos jugadores estos tíos no van a ir... Y no, no nos han hecho caso. Hay que aprender de estas cosas".

Satisfacción con Brizuela y Díaz

Cuestionado por cómo había visto a los jugadores que reaparecían, Díaz y Brizuela, Ibon dijo que los había visto "bien. No se han resentido. Alberto nos dio un pequeño susto el sábado y estaba con un poquito de miedo y le he visto bien. Y a Darío le he visto sin problemas, a ver si la rodilla reacciona bien a su carga de este partido. Lo bueno es que los tenemos ya al ritmo de los demás y esperamos tenerlos para el fin de semana bien. No estarán al 100%, pero sí a un porcentaje bueno que nos ayude a tener dos jugadores más importantes en la rotación", sentenciaba.