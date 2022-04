Ibon Navarro: "El Lenovo Tenerife atacaba contra cinco maniquíes"

Ibon Navarro compareció lógicamente fastidiado en la sala de prensa del Martín Carpena. Perder por 33 puntos y recibir la bronca de la afición no es plato de buen gusto para nadie. El técnico vitoriano pidió disculpas por su papel y fue bastante elocuente en su rueda de prensa.

"Empezamos con un primer cuarto muy alejados de lo que queríamos hacer a nivel de intensidad, agresividad y defensa. Ellos jugaron con mucha confianza en ataque, con porcentajes de tiro altos con jugadores abiertos. Estuvimos un poquito mejor atrás en el segundo cuarto, aunque siguieron castigando lo que concedíamos. Somos un equipo que cuando no mete tenemos muchos jugadores incómodos y pierden energía. Hemos llegado vivos al descanso, pero el inicio del tercero ha sido muy malo, con muchos errores de tiros abiertos, hemos empezado a perder posiciones defensiva, criterio, sin presión de balón... Ellos juegan de memoria y eso te penaliza, ese 7-27 el tercer cuarto ha cerrado el partido. El último cuarto ha sido duro jugarlo delante de esta gente. Sólo espero que después de una actuación bastante pobre nos rearmemos para salir adelante, quedan cinco partidos muy importantes. Esto puede pasar en semanas con tantos partidos, pero esto no nos puede pasar en casa. Podemos perder, pero no podemos no intentarlo, no ponernos, la falta de acierto, la frustración, no nos podemos dejar ir como nos hemos dejado. Toca ser yunque y asumir nuestro pobre papel y pedir disculpas a la afición, trabajaremos para que no pase de nuevo", decía el entrenador vasco.

"La explicación no es una excusa", proseguía Navarro:" No somos el primer equipo al que le pasa esto. Hay partidos en los que no vas y no vas por diferentes motivos, es también el cuarto partido en siete días para Tenerife, así que no hay excusa. Tener que meter a Cameron, al que intentamos meter en la rotación y Yannick, que está entrenando muy bien pero que no había tenido protagonismo, en la posición de cuatro no ayudó El Tenerife ha tenido un planteamiento excelente, la clave es el comienzo, la falta agresividad de comienzo. La falta de acierto nos hace no estar sólidos, a nivel de energía. 1/16 en triples, hemos dado una imagen de ser un equipo plano, que no mordía, tenemos que analizar en los primeros 10 minutos, explica lo que ha pasado después. Venimos de estar bien, tenemos la oportunidad de decir que estamos aquí, venimos de donde venimos y sacar la cabeza para pelear por cosas que se aproximan... Ellos tienen que decir también qué ha pasado, tengo que escucharlos. La explicación no la hay, lo intentaríamos arreglar durante. En los últimos 15 minutos el Tenerife atacaba contra cinco maniquíes enfrente. Después de una mala actuación podemos hacerlo bien, pero durante el partido, por la tipología de jugadores que tenemos, se frustran muy fácil, salvo algunos. Alberto está en el borde de la lesión y no quisimos forzarle. Y Carlos quizá también, pero no está."

"Es una situación no muy diferente a la de Manresa. Son cosas que se quedan en el vestuario, quiero que la gente sea autocrítica, pero no el autoflagelamiento gratuito. Hay que ser honesto y sincero, se queda en el vestuario para nosotros", respondía Ibon cuando se le preguntaba por la respuesta de los jugadores cuando hablan de ese bajó, al tiempo que asumió como muy lógicos los pitos del Carpena: "Evidentemente es lo peor, pero es que tienen razón. No es discutible, tú en tu casa aunque el rival juegue muy bien y sufras no puedes hacer esto. La frustración no puede ser mayor que el coraje de jugar en casa. Debe haber orgullo y jugando en casa delante de nuestra gente. La frustración nos ha podido, no queremos que eso pase".