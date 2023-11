Ibon Navarro: "En Madrid te tienes que liberar y jugar sin miedo"

Ibon Navarro compareció en la víspera del partido del Unicaja ante el Real Madrid en Los Guindos, las casas en estas semanas en el exilio por la celebración de la Copa Davis. Viene un partido ilusionante, después de ocho victorias consecutivas, ante el Real Madrid. "Esta semana fue de sumar mucha carga porque nos viene otra de no poder entrenar. En la primera parte sumamos mucha carga y en estos dos últimos entrenamientos prepararemos el partido. Cada partido y cada temporada es diferente. Esta vez nos hemos enfrentando en la Supercopa, pero los dos equipos estábamos diferentes. Ellos echaban de menos a Deck y nosotros echábamos de menos a nuestros cincos. Es un partido bonito de ver para el espectador y nosotros somos conscientes del estado de forma en el que está el Madrid", decía el técnico vasco.

Acerca de los últimos partidos disputados por el Madrid, Navarro decía que "los equipos son diferentes, Valencia y nosotros tenemos distintos jugadores. Lo que hizo Valencia con Davies es lo que hacemos todos los equipos que tenemos la posibilidad de abrir el campo con un cinco, no es nada nuevo. Eso te puede servir para agarrarte a los partidos, para tener situaciones de seguridad, pero el partido está en otras cosas, en su campo, que no puedan correr, en situaciones de costa a costa de muchos de ellos, controlar el rebote, las rachas anotadoras de Musa y Hezonja, y dos jugadores que son determinantes a nivel europeo e incluso más, que son Facu y Tavares. El año pasado había la sensación de que cuando se sentaba Tavares el Madrid era más terrenal y este año cuando se sienta sale Poirier, que está en un nivel extraordinario. Facu está a un nivel intratable y hace a sus compañeros mejores todavía".

"Lo que sí hay que tener claro es lo que tienes que hacer y luego tienes que hacerlo", reflexionaba Navarro cuando se le cuestionaba por el modelo del partido de Gerona: "Es como cuando sabes que un jugador se va a derecha y sabes que se va a ir a derecha pero se va a derecha y se va de ti. Es lo que nos pasó con Girona. Sabíamos que son buenos haciendo algo, pero lo hicieron. Nos costó mucho, si bien haces un análisis más profundo del partido y ves que son cinco bandejas que fallas y ellos anotan. Son 10 puntos que no anotas tú, más ocho que meten ellos y los tiros libres. Es decir, que en circunstancias normales no hubiéramos llegado 11 abajo al descanso. Pero el baloncesto es así, esos errores en canchas como la de Girona se pagan. No arreglamos los tiros libres, pero sí otras cosas que nos permitieron anotar. Lo que no había que hacer es lo que sí que había que hacer que nos costó. Nos pusimos en una situación que no podíamos controlar, pero los partidos no tienen nada que ver, Girona no tiene nada que ver en muchas cosas con el Madrid. Son circunstancias diferentes. Los puntos de inflexión continúan tras los partidos y depende de lo que ocurre tras el Girona".

"Es un partido en el que tienes que tener la sensación de encararlo positivamente, te tienes que liberar y jugar sin miedo", insistía Navarro sobre el duelo ante el Madrid y la forma en cómo encararlo: "Si juegas con miedo y no eres valiente te pasa lo que pasó ayer al Mónaco, si vas con mucho respeto. Todo el mundo cuenta con que vamos a perder porque este año están 19-0, pero en Euroliga, si cuentas desde que perdieron los dos primeros contra el Partizan, son unos cuantos seguidos en Euroliga ganando. Vas allí, vas a su cancha, están en un momento muy dulce, con muchos jugadores que aportan. Puedes jugar a tu máximo nivel, como creo que jugó Valencia, y puede que no te dé. Entonces debe encararlo de la forma más positiva posible, hacer tu trabajo lo mejor posible y no frustrarte si con eso no te da. Cuando juegas contra el Madrid necesitas que no estén a tu mejor nivel y puedes hacer cosas por si eso ocurre. Pero si ellos están a su nivel debes hacer tu trabajo lo mejor posible y no frustrarte si con eso no te da. Tenemos que saber que hay cosas que no nos deben frustrar en el partido. Estar tranquilos y enfocados en hacer nuestro trabajo lo mejor posible y en jugar lo mejor posible. Hacer las cosas a nuestro mejor nivel y, si eso no nos da para ganar, no frustrarnos. Es el prisma con el que hay que mirar".

"No creo mucho en eso, en el cansancio", cerraba Navarro sobre los dos partidos seguidos que había jugado el Madrid entre semana en Valencia y contra el Mónaco: "Ellos tienen una plantilla muy larga, van a rotar, van a meter jugadores que jugaron menos. Hezonja no sé lo que juega contra el Mónaco, pero estará fresco y enfadado por haber jugado poco. Hay que ver cómo son sus partidos de ACB tras haber jugado ellos dos partidos de Euroliga y no se ha notado. Tienen una rotación muy larga y tienen 24 horas más que entre el partido de Valencia y Mónaco. Y juegan en casa, no supondrá una ventaja para nosotros, seguro".