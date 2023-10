Ibon Navarro: "Necesitábamos un partido así fuera de casa, demostrando nuestra identidad"

Ibon Navarro ganó por primera vez al Baskonia como entrenador del Unicaja, día en el que puede extraer infinidad de noticias positivas. Victoria monumental de los malagueños en el Buesa Arena, de gran valor por lo que supone en lo mental. "Felicitar al equipo por la victoria. Creo que necesitábamos hacer un partido fuera de casa sólido y demostrando nuestra identidad; lo hemos hecho bien, aguantando los arreones del Baskonia, hasta el último, que evidentemente cuando Markus Howard se pone así. Llevaba un punto a falta de siete minutos, no llevaba más, pero tiene esto. Podíamos haber hecho alguna cosa mejor en ese mano a mano, no dejarle entrar tanto en ebullición, pero ahí hemos encontrado situaciones con Kameron Taylor, que ha jugado un partido extraordinario, más allá de los puntos, también Carter, pero creo que Kameron ha hecho un muy buen partido. Hemos estado bien en líneas generales, con sus bases, Marinkovic. Hay jugadores que no han destacado tanto, caso de Barreiro o Ejim, que tenían un objetivo que han desarrollado bastante bien. Contentos por la victoria. Jugamos en 48 horas, a ver si recuperamos bien y estamos preparados el martes".

Satisfecho por cómo su equipo ganó la batalla del rebote, además con contundencia (33-46); empieza a recuperar el Unicaja la eficiente debajo de los aros. "El rebote era muy importante. La verdad es que teníamos poco rédito en el descanso, porque llevábamos 0 puntos tras rebote ofensivo y ellos 4. Creo que la diferencia estaba siendo importante, pero no sacábamos tanto rédito; además ellos tuvieron situaciones a campo abierto tras errores nuestros. No sacamos provecho. Luego en la segunda parte estuvimos mejor, pese a que fallamos algunos tiros cerca del aro, pero le doy más valor al control que hemos tenido de su rebote en ataque para poder correr y manejar las rachas, Howard al margen, que sabíamos que iban a tener".

"Pedir calma es muy fácil, tenerla no tanto, evidentemente. Cuando crees que está haciendo las cosas bien y aparece un jugador de la dimensión de Markus, que no te penaliza errores, sino que tiene estos chispazos, pues se junta la frustración por no saber qué estás haciendo mal cuando te la está metiendo de todos los colores. No es fácil. Por eso le doy mucho valor a lo que ha hecho Kameron, al margen de esa pérdida final, porque ha metido un tiro muy importante en un momento clave, cuando ellos ya estaban ahí; junto con el de Dylan ha sido la clave para poder cerrar el partido", ponía el bisturí Ibon Navarro en la respuesta del equipo ante el estallido de Howard, manteniendo el tipo. Hablaba además de la difícil situación en la que queda el Baskonia, con Peñarroya con pie y medio fuera. "Lo que veo es que es el quinto partido que juegan en diez días, y el tercero en cinco. Muchas veces el cansancio es más mental que otra cosa, pero tiene mucho desgaste el calendario de un equipo Euroliga. Jugar esos partidos, con desplazamiento a Berlín, Zaragoza, aunque hayan jugado tres en casa ahora, es un desgaste que se paga. Yo estoy a lo mío, pero sí que veo que han achacado cosas a esos partidos en tan poco tiempo. Es difícil de soportar".