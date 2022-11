Ibon Navarro: "El Obradoiro es una plantilla de nivel Euroliga por tamaño"

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, compareció en Los Guindos en la víspera del primer viaje de los seis que tendrán en el próximo mes el equipo malagueño, montado en el avión y con apenas un partido en casa. La Copa Davis saca de su zona de confort al cuadro cajista y lo pone en situación de estrés, empezando por Santiago de Compostela. Ha habido ventana, parón, medio equipo por Europa y América. Recomponer piezas es el camino, pero con exigencia de ganar.

"Lleva su tiempo, el jueves fue el primer entrenamiento juntos todos, Kendrick se fue incorporando poco a poco, vamos a ver si puede recuperar sensaciones. Es lo normal después de tener seis jugadores con su padre y con su madre 10 días, reconectando un poco con el equipo, las normas y los automatismos. Esperamos tener más intensidad conforme pasen las sesiones y sentirnos preparados para el partido de Santiago", decía el técnico vitoriano, que espera amortiguar el impacto del parón: "Son menos días fuera, esta vez 10 días, en el Europeo es mes y medio. Son días que no tienes a los jugadores, algunos entrenaron muy poco, otros nada. Unos viajaron mucho... Lo complicado es que cada jugador ha tenido unas circunstancias distintas, sólo pudimos controlar el descanso de los que se quedaron aquí. Había que no pasarse con nadie en la vuelta y ahora tenemos que subir el nivel".

Acerca del rival, Navarro piropea que "tiene una talla muy grande, es un equipo con una plantilla con tamaño de nivel Euroliga, muchas veces tiene quintetos en el campo con todos de más de 1.98. Las ausencias de Paige y Westermann les ha privado de tener mejores resultados de los que su juego merecían. Es un equipo que con la vuelta de los dos y la recolocación de los roles volverá otra vez a mantener el nivel de juego y a mejorar resultados por el juego que merecen".

En el caso de Dragan Bender, referencia del equipo gallego y con un pedigrí de jugador grande, el entrenador cajista decía que "es un caso claro, si se ha recuperado de la lesión y los problemas físicos le respetan, es un jugador de NBA. Como siempre, alguien tiene que apostar por poner a un jugador en esas circunstancias y Obradoiro lo ha hecho. Está respondiendo a la confianza con creces. Es un jugador que puede hacer las dos posiciones, cuatro y cinco, tiene poste bajo, tiro exterior, verticalidad, conocimiento del juego, capacidad de pase... Un jugador de otro nivel".

"No es sólo dar un paso adelante, es mostrar fuera lo que hemos mostrado en casa. Y lo que hemos mostrado no durante los 40 minutos en los partidos fuera. Hay que ser más consistentes y regulares, no en el acierto, que no depende tanto de ti, como en la concentración, la ejecución de ciertas normas, mantener una línea de desgaste durante 40 minutos, sin altibajos. Hay que ser fuera tan consistentes y regulares como en casa", exige el responsable técnico del club malagueño, quera cuestionado por el rol de Thomas, Barreiro y Ejim y si les ve dispuestos a echar una mano: "Cuando eso pase, que haya tres jugadores que den medio paso para atrás. 12 jugadores al 100% de confianza y juego es imposible, yo no lo he visto. Pero pasará que haya jugadores que entren en un bache físico, de acierto o confianza y habrá jugadores que den un paso adelante y de eso se trata, de tener una plantilla larga. Que cuando haya bajones de dos o tres semanas haya otros jugadores para decir 'aquí estoy yo'. Lo que hay que esperar es que antes o después pasará seguro. Entonces me preguntaréis por otros tres... Esto funciona así. Estoy tranquilo porque veo trabajar a Jonathan, Melvin o Will y sé que cuando haya bajones ellos están preparados para mantener el nivel".

Acerca de la situación de Augusto Lima, que tenía dolores en una costilla, Navarro aseguró que "está mejor, está haciendo algunos ejercicios a nivel respiratorio. No tiene dolor, pero tiene que muscularmente recuperar capacidad respiratoria. Estos días le han venido bien para que se vaya el dolor, pero tiene que hacer esos trabajos que le ayuden a estar más tiempo en el campo por la fatiga, no física sino por no respirar bien"

Por último, el entrenador relató cómo se siente el equipo en Los Guindos, exilio en casa por la Copa Davis: "Estamos en casa, es diferente, no es donde jugamos pero de los próximos siete partidos seis van a ser fuera, con lo cual no tiene una gran repercusión porque no vamos a jugar en casa. Así que la instalaciones están bien, tenemos nuestro gimnasio, nuestras oficinas, el equipo puede entrenar en una buena cancha, está recogido para reproducir situaciones de partido reales y estamos bien", cerró.