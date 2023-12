Ibon Navarro: "Sabíamos que iba a ser un partido largo"

Ibon Navarro ensalzó cómo el Unicaja tuvo la inteligencia habitual para construir otro victoria en ACB, casillero que aumenta lejos de Málaga. "Felicitar al equipo por la victoria. Sabíamos que iba a ser un partido largo. Creo que hemos sufrido mucho en la primera parte, ellos prepararon muy bien el partido a nivel ofensivo para atacarnos, se han pasado bien el balón, situaciones para Maric; nos ha ido quitando energía y no conseguíamos recuperaciones ni buenas situaciones de rebote defensivo para salir. Ellos estaban controlando bien el partido, pero lo cierto es que solo tenían cinco puntos de ventaja. En la segunda parte pudimos estar más sólidos, responsabilizados en el uno contra uno, sin involucrar tanto a los pívots en la defensa del bloqueo directo, eso les ha dejado de dar tantas ventajas. Y luego Montero, que llevaba 0 puntos y entra al partido con dos tiros libres, ahí se ha complicado porque tanto él como Harding son difíciles de controlar. Ahí se nos fue un poco ese control. Pero hemos ido encontrando jugadores, con Alberto, Kendrick, Kameron, especialmente Tyler, que nos han dado mucha consistencia. Otros fueron buscando sensaciones y hemos tenido ocho jugadores, que estaban metido, que son con los que hemos cerrado la victoria", analizaba el entrenador del Unicaja.

En una tarde llena de emociones para el vitoriano, por su vuelta a Andorra tras su salida en enero de 2022. Su cuatrienio en el Principado, donde Morabanc alcanzó las mayores cotas de su historia, permitieron a Navarro que clubes potentes de ACB le miraran con atención, especialmente el Unicaja, que por momentos y fortuna acabó acudiendo a él pocas semanas de ser cesado en Andorra, reencuentro con final feliz por el triunfo malagueño. "Pensaba que sería más complicado y que me afectaría la vuelta y el recibimiento. No puedo hablar por la gente, sí por mí. Ha sido todo muy improvisado y sin historias y eso ayuda. Está es mi casa y cuando llega el verano todos sabéis que vengo aquí con mi hijo a ver a amigos y a sus amigos. Cuatro años es mucho tiempo. Quiero a mucha gente de aquí".

"Para mí es una cuestión de dinámicas. Ellos llevan cinco derrotas seguidas y cuando ves que se te escapa llegan los nervios y eso ya no es gasolina. Yo entreno a Unicaja y no al MoraBanc. Natxo tiene la capacidad y experiencia para saber lo que tiene que hacer en estás situaciones. Además el club está preparado para ello. Yo creo que ellos están muy cerca de ganar y, si no ganas en está liga, y te quedas siempre cerca es complicado. Mi sensación es que están cada vez más cerca", también opinaba del contexto actual de su exequipo.