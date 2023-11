Ibon Navarro: "Satisfecho porque pudimos mantener la energía y agresividad"

Ibon Navarro analizaba el sexto triunfo seguido del Unicaja, que permite a los malagueños seguir sumando sensaciones positivas, otra prueba que servirá para el futuro frente a un buen Obradoiro. "Felicitar al equipo por la victoria. Partido difícil, como preveíamos, ante un rival que se agarra de una manera extraordinaria a los partidos con esos recursos técnico-táctico. Es un equipo que trabaja de una manera excepcional. Nos ha costado mucho. Creo que con un 58% en tiros libres, a veces hemos tenido situaciones para ponernos por encima de los diez puntos, ver si éramos capaces de romper el partido, encadenar un par de defensas. Pero es una victoria que sabíamos que iba a ser difícil, como ha resultado ser. Contentos". Ese ligero bache de hace semanas que queda ya superado. "Lo que pasó al principio ya avisé que iba a pasar. Incorporamos jugadores tarde, en posiciones importantes, caso de Yankuba y David, sabiendo que eso iba a suponer que bajáramos el rendimiento porque hay que meterlos. Son dos jugadores importantes. Va todo sobre lo previsto, jugadores que van cogiendo cierto ritmo. Cosas que debemos seguir mejorando, algunas cosas no me han gustado por falta de comunicación, que mejoraremos día a día

"Lo normal es que pierdes energía atrás al generarte frustración delante, ahí cuesta ponerse. No nos ha quitado energía atrás, eso lo hemos hecho bien. En esa falta de comunicación, ha habido situaciones con determinados jugadores en ciertas situaciones donde hemos sido agresivos. Hemos sido agresivos, de vez en cuando pecando de eso. Ellos han manejado bien el partido. Cuesta. Pero acabar con 87 puntos, con solo 13 a campo abierto, habla bien de que no nos paramos demasiado. Mantuvimos esa línea. Ha sido un buen partido para crecer en ese aspecto, sobre no pararnos en ningún momento", ensalzaba Ibon Navarro la actitud que tuvo el Unicaja, dentro de un partido que no fue brillante en lo baloncestístico, parte de culpa fue ese 18/31 en tiros libres. Igual hemos fallado tantos tiros libres porque ha sido la semana donde más tiros libres hemos metido. Éramos el cuarto porcentaje, ahora estaremos peor, pero habrá sido la semana donde más tiro libre hemos hecho. La próxima no haremos nada, a ver qué pasa", bromeaba.

"Sabemos que el calendario en noviembre es más complicado. Que la gente se acuerde que el del martes (ante el Peristeri) es el último partido aquí hasta dentro de un mes, así que animo a la gente a que venga, aunque sea un martes. Si conseguimos sacarlo, estaremos en una buena posición, a expensas de esos partidos que tenemos fuera de casa. Nuestra ambición es darle continuidad al rendimiento que tuvo el equipo en Vitoria fuera. Queríamos jugar un partido sólido fuera de casa, creo que no estuvimos mal en Hungría, pero esa victoria nos da empaque. Girona, Madrid y Bilbao son salidas complicadas, ahí tenemos que mostrar solidez ante equipos que tienen una alta energía, ser consistentes", reflexionaba sobre lo que viene.