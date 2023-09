Ibon Navarro, de cara a la Supercopa: "Vamos a intentar recuperar a uno de los interiores"

Ibon Navarro se encuentra ante la posibilidad de seguir haciendo historia con Unicaja, ya que podría conseguir que el conjunto malagueño levantase por primera vez en su historia el título de la Supercopa Endesa. El cuadro de la Costa del Sol debuta este sábado contra el anfitrión UCAM Murcia y, como consecuencia, el técnico atendió a los medios de comunicación.

El entrenador comenzó con una declaración de intenciones: "Se ha acabado la pretemporada, aunque este torneo está aún muy metido dentro y ya teníamos algo de trabajo adelantado, pero no hemos tenido tiempo para estar juntos todos. En especial, la tardía llegada de los bases y las lesiones de los pívots es bastante difícil de solventar". "No vamos a sobrecargar a ninguno de los jugadores", comentó.

"La pretemporada se ha acabado. Ahí buscas probar cosas y no preparas todo para ganar, pero ahora evidentemente sí. Aún tenemos cosas que hacer como meter en el equipo a los recién llegados. Conocemos bien a los jugadores de UCAM Murcia, pero no hay una preparación exhaustiva, pese a que conocemos sus puntos fuertes y débiles de los jugadores, pero vamos a ir a crecer y a mejorar", añadió.

Tras esto, dejó claro que quiere reforzar la presencia en la zona de su equipo: "Vamos a intentar recuperar a uno de los interiores. No a más, porque sería bajar el nivel. Vamos a ver las posibilidades que tienen cada uno de ellos, pero puede ser ninguno". También quiso tranquilizar a la afición sobre el estado de Kendrick Perry. "Está bien y entrenando bien. No tienen ningún problema, aunque lo tiene inmovilizado cuando no entrena", aclaró.

Pese a esto, el entrenador aclaró que seguirá siendo habitual estos días ver a Carter jugando de base: "El equipo está muy suelto jugando con los escoltas de uno y por eso está todo a caballo entre temporada y pretemporada. Hay que ir metiendo a los dos bases, aunque el equipo ahora está más cómodo con Tyson Carter en esa posición y sabiendo que es partido oficial y no un amistoso".

Ibon quiso dejar claro que perder no sería una decepción. "No sería un fracaso si perdemos. Estamos en pretemporada. Tenemos nuestras opciones, porque ellos juegan en casa y tienen la posibilidad de ganar un título con su gente y van a apretar, pero hablar de fracaso a estas alturas no lo veo apropiado", argumentó.

Además, el entrenador dejó una pista de su posible estrategia para subsanar la falta de interiores: "La llegada de Melvin Ejim nos pueden ayudar a subsanar las bajas de los interiores y menos mal que han sido en pretemporada".

Por último, el técnico habló sobre la posibilidad de incorporar un interior: "En el mercado, ya hemos visto lo que hay. Los jugadores aún tienen opciones de ir a la NBA y los que cruzan el charco van a la Euroliga. Yo mismo dije que traer jugadores por traer, pues no tiene ningún sentido. No hay ahora mismo jugadores en el mercado que vengan en las condiciones que nosotros queremos, porque nuestros pívots son Yankuba Sima, David Kravish y Augusto Lima"