Ibon Navarro: "Tranquilidad; no somos 25 puntos mejores que ellos, ya nos gustaría"

Puede estar muy satisfecho Ibon Navarro con una imagen imponente del Unicaja ante el Lenovo Tenerife, un vendaval de energía y baloncesto en una segunda parte brillante. "Un partido en el que no entramos bien al primer cuarto, nos anotaron mucha facilidad y fue un toma y daca, de poca solidez, no estuvimos bien atrás y así no corremos. En el segundo cambiamos la tendencia, buenos mecanismos defensivo y retomando esa identidad, proactivos; pudimos crecer en el partido desde atrás, pudimos correr porque ellos hicieron un balance extraordinario durante 15 minutos. La energía del partido cambia, situaciones de campo abierto, una victoria muy importante. Las pretemporada condicionan mucho a los equipos, nosotros a un pívot, y Lenovo igual. Somos esclavos de la pretemporada. Tranquilidad, relativizar el resultado y esto solo acaba de empezar. Si os fijáis, ya antes del descanso habían rotado a los pívots, por mantener esa frescura, para que pudiesen aguantar. Ellos se caían en los partidos de pretemporada, sin Marcelinho, por eso hay que contextualizar todo lo que ha pasado. Hay que estar preparados para un golpe fuerte, pero esperando a que el partido se hiciese largo. Ellos estuvieron en esos minutos buenos de balance, pero luego supimos romper bien el partido".

Destacó el regreso de Yankuba Sima, plan de partido que estaba muy estudiado en la previa. "Es verdad que le hemos dado muchos feedbacks estos días de cómo jugó contra ellos en el play off; teníamos que repetir esa línea, David estuvo mal y él estuvo extraordinario con Dylan y había que repetirlo. Le costó, pero tuvo buenas decisiones atrás, con Ristic tuvo problemas en el pop, y luego se adaptó. No es que lo esperábamos, pero intentamos que tuviera el partido que ha tenido. Por suerte ha sido así". También el trabajo de Ejim, en una línea sorprendente tras el Mundial. "En Murcia me pasó lo mismo: miro las anotaciones en el marcador y veo que lleva 12 puntos, Tyson Carter hoy parecía que llevaba muchos y ha metido 7. Su rol no es anotar, sino dar al equipo la posibilidad de ganar con otras cosas, pero como eso lo hace tan bien, se ve con confianza para lo que sea. Al final es confianza. Djedo ha hecho cuatro faltas en un buen momento. Alberto ha hecho una segunda parte espectacular, al igual que Kameron; Perry en la primera parte. Al final es que todo el equipo haga lo que tiene que hacer. Es llamativa la anotación de Ejim".