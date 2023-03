Ibon Navarro analiza el sorteo: "UCAM Murcia es un equipo peligroso"

Ibon Navarro analizó el sorteo de cuartos de la BCL. Batir al UCAM Murcia es la última traba antes de la Final Four. "Es un equipo con el que hemos jugado hace poco, que está en una buena línea, tanto en ACB como en BCL. Después de nuestro partido, fueron capaces de ganar a Tenerife de veinte puntos, ganaron en Bilbao... creo que están en una buena línea. Es un equipo peligroso porque tiene jugadores que son capaces de anotar a pesar de que hagas un buen trabajo defensivo; diferentes registros en defensa. Va a ser una eliminatoria difícil para los dos, pero como no podía ser de otra manera. Estamos hablando de unos cuartos de final, con el premio de jugar una Final Four. No podía ser fácil. Todavía tenemos dos partidos de Liga Endesa antes de jugar contra ellos, vamos a ver si nos centramos para recuperar el pulso a la competición doméstica, y luego prepararnos para esa serie lo mejor posible".

El entrenador del Unicaja recordó los últimos precedentes frente a los universitarios, el último muy reciente. "Nosotros llegábamos justos, era el cuarto partido en ocho días. Creo que el equipo hizo un buen trabajo a la hora de competir, de superar problemas; creo que cometimos errores en la primera parte de planteamiento pensando que el equipo no iba a llegar fresco, y considero que ahí fallamos un poquito. Pero espero que estemos mejor que aquel partido, y además también podemos pensar en cómo fue el partido en el Carpena, que fue complicado porque íbamos perdiendo al descanso, pero fuimos capaces de sacarlo con nuestra gente. Espero, pese a que sea Semana Santa, que nuestros aficionados sepan lo importante que es, el premio que puede tener pasar esta eliminatoria".

"El haber sido primeros de nuestro grupo nos lleva a esto, el poder jugar un desempate en casa, donde nosotros nos sentimos muy a gusto y la gente nos anima muchísimo. Creo que sería importante hacer algo bonito delante de nuestra gente y disfrutarlo con ellos, pero antes habrá que sufrir y pasar momentos complicados, como no puede ser de otra manera; y ojalá podamos lograrlo", hablaba de la importancia de tener el factor cancha.