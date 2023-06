Ibon Navarro: "Vamos a ver si encontramos soluciones y nos agarramos a la serie"

Ibon Navarro comparecía en sala de prensa después de una tarde difícil para el Unicaja, esperable este aumento de nivel del Barcelona, pero donde los malagueños no han dicho su última palabra. "Felicitarles por la victoria. Creo que han jugado muy bien, un partidazo, muy sólidos, con un gran acierto, sobre todo en la segunda parte; contra un equipo así es más difícil correr, te colapsa el juego de pintura para penetrar y el uno contra uno, luego si no tienes acierto es difícil. Han metido jugadores en rotación que les ha dado energía, ahí han subido, que era algo que veníamos haciendo bien. Hemos perdido de quince puntos la segunda parte por eso, han llegado más frescos. Tenemos que encontrar alguna solución a Kalinic porque nos está haciendo daño a la hora de caer en bloqueo directo, también Satoransky. Cuando hemos puesto por delante, nos han empezado a hacer daño. Ha cambiado la serie en cuanto a energía, pero vamos a ver qué podemos encontrar para ganar el martes y poder volver al Palau", analizaba el técnico, que volvía a recalcar los méritos ajenos. "Lo que está claro es que si tienen ese acierto, las posibilidades de correr son más bajas; el balance ha sido de sobresaliente. Ellos han jugado muy muy buen partido: muy bien atrás, rotación larga, no nos han dejado tirar, acertados en los tiros; ese es el simple análisis. Han jugado muy bien hoy".

El juego de los codos perdura en la eliminatoria, hasta dos antideportivas por ese motivo, a Kuric y Carter. "Creo que no es culpa de lo árbitros, hacen lo que les mandan. Los jueces cogen las leyes y las aplican. Tienen esa consigna y la tienen que seguir, nos estamos cargando esto. Me da vergüenza pedir esa falta porque hay muchas, acciones fortuitas. Somos todos capaces para ver cuándo un jugador usa los codos, son las consignas que hay. Ese criterio nos vale". La realidad es que el Barça fue otro equipo en comparación con el Palau. Estamos jugando contra el Barcelona. En el momento que ellos usaran sus armas, sabemos que podía pasar esto. Han aparecido Nnaji y Da Silva, que han estado muy bien, y el resto de jugadores que tienen. Si consiguen estar frescos, esta batalla la iguala. No hemos estado tan mal, pero es verdad que en el primer partido tuvimos más energía. No nos han dominado en el rebote, ellos tienen la capacidad; son un equipazo. Vamos a ver si el martes podemos encontrar soluciones y poder agarrarnos a la serie.

"Están fastidiados porque era una buena oportunidad para nosotros, pero también saben que juegan el martes aquí. Esto no se ha acabado. Quedan uno o dos. Vamos a ver. Es saber cuántos partidos les podemos ganar al Barcelona. En el primer bloque de cinco, les hemos ganado dos; estamos ahora en el segundo bloque de cinco, si les podemos ganar dos, lo mismo son los dos próximos", finalizaba el técnico.